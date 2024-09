Murió Marcela Tiraboschi, la exmujer de Cacho Fontana

La exvedette, de 57 años, vivía en la localidad de Bragado, donde falleció este domingo en un centro asistencial de esa ciudad.

La exmodelo Marcela Tiraboschi falleció en las últimas horas de este domingo 1 de septiembre en un centro asistencial de la localidad bonaerense de Bragado. La noticia fue confirmada por el medio local Bragado Informa, el sepelio ocurrió este lunes a las 10 de la mañana. Tiraboschi, de 57 años, estaba internada en una clínica de esa ciudad bonaerense y su deceso se produjo por un paro cardiorrespiratorio.

La exmujer de Cacho Fontana se hizo conocida a principios de los años ‘90 por ser una de las secretarias de Gerardo Sofovich. Luego, fue pareja del popular conductor pero su relación terminó en 1992 con una grave denuncia por lesiones.

Alejada de los medios, la exvedette se radicó en Bragado en el 2014 “para buscar paz”. En ese momento, su madre había fallecido en esa ciudad y un familiar le aconsejó trasladarse allí. Según contó ella misma a LAM, a principios del 2020, “cuando fallece mi mamá, que era mi mano derecha en todo, me agarró un estado de shock y, como ella es oriunda de acá, una prima me dijo que por qué no venía a buscar la paz que necesitaba porque la ciudad me estaba haciendo daño”.

Por esa época, Tiraboschi conoció a un hombre con quien se casó. “Ahora estoy separada, no fue tan lindo. Nosotros trabajábamos, cuidábamos la plaza, fue un atorrante, se colgó, fue a hablar de mí a los medios y prendió el ventilador, estoy en juicio y no puedo hablar nada”, había destacado.

En ese momento, también se refirió a su expareja, Cacho Fontana, a quien le mandó un beso pese a la separación conflictiva que habían tenido. “Pasaron muchos años, fue una pareja importante, yo lo tomé así, no sé si él para conmigo también porque él dijo muchas cosas que me hicieron daño luego del juicio, que fue por golpes, drogas. Decían que quería sacarle plata, yo me enamoré de Norberto Palese. No le guardo rencor, si me lo cruzara tomaría un café, le mando un beso y fuerza para seguir”, confesó. “Nos conocimos cuando yo trabajaba con Sofovich. Me invitó a cenar, nos pusimos de novios, nos pescó el periodismo, nos fuimos a vivir juntos y ahí me mostró su otra cara, la triste. Había golpes, porque yo no quería drogarme con él, no era adicta. Si lo hubiera sido, hubiera seguido al lado de Cacho”, dijo sobre el conductor que falleció el 5 de julio de 2022.