El testimonio de la mujer que denunció a los rugbiers franceses: “Me trataron como un pedazo de carne”

La mujer, que denunció a los dos rugbiers franceses por abuso sexual, cuestionó la decisión de la Justicia de autorizar la salida del país a Hugo Auradou y a Oscar Jegou, luego de que estuviesen casi dos meses con prisión domiciliaria y tobillera electrónica en la Argentina.

“Son unos corruptos”, fue la fuerte declaración que hizo S.L., siglas con las que se identificó la denunciante, en una entrevista con una cadena televisiva de Francia. La frase apuntó a la Justicia mendocina, unas horas después de que Auradou y Jegou aparecieran en el aeropuerto de Ezeiza para regresar a Francia.

La denunciante también apuntó contra la Federación de Rugby de Francia por su rol en la causa: “La comitiva francesa ahora reclama a sus jugadores, están poniendo tanta plata en este juicio para sacarlos y que sean libres como héroes que no hicieron nada. En Francia son unos corruptos por el trato que me están dando”.

La supuesta víctima dio una entrevista al programa “Envoyé spécial”, de France 2, en un informe en el que también aparecen imágenes del hotel donde habría ocurrido el ataque, las declaraciones de los dos imputados y una entrevista a su abogado defensor, Rafael Cúneo Libarona.

La joven también respondió que la Justicia puso en duda sus moretones. Para la Fiscalía, los 15 hematomas que aparecen en el cuerpo de la mujer tras el presunto ataque podrían explicarse por el dato objetivo de que padece “la enfermedad de Von Willebrand”.

Se trata de un trastorno hemorrágico causado por bajos niveles de proteínas de la coagulación en sangre que puede producir un moretón ante cualquier apretón. A raíz de esto, el fiscal general Gonzalo Nazar decidió liberar a los acusados el 12 de agosto y puso en duda la entidad y causa de las lesiones denunciadas.

“Todo eso no lo hace una enfermedad que yo tengo. Vamos a presentar una perito que haga la evaluación. Es imposible que una enfermedad genere todo eso”, aseguró S.L. en la entrevista que dio -sin mostrar su rostro- ante la televisión francesa.

En las partes que publicó el programa francés en sus redes sociales -dado que la entrevista completa se emitirá el próximo 12 de septiembre— la denunciante explica detalladamente su versión de los hechos. “Me trataron como un pedazo de carne”, fue la síntesis que hizo antes de su relato.

La mujer contó que cuando uno de los jugadores franceses la invitó a “tomar algo” al hotel Diplomatic, donde se hospedaba la selección francesa, ella aceptó. “Habíamos tomado bastante”, aclaró la mujer que es madre de dos chicos.

La presunta víctima relató que una vez que ingresó a la habitación se percató de que no había bebidas alcohólicas. Ahí fue al baño y cuando regresó, cambió de opinión: “Please, I´m going to my house”, les dijo en inglés. “Quería que me dejara ir a mi casa porque era tarde”, señaló.

“Ahí me hace con la cabeza ‘no, no, no’. Entonces me agarra del cuello y del cuero cabelludo, me desviste como un animal, me tira en la cama y me empieza ahorcar. Me deja sin oxígeno, que pude reaccionar pegándole una cachetada. Y eso lo enfureció más”, relató.

Luego, llegó el segundo de los acusados: “Después, cuando ingresa el rubio, pensaba que era alguien que había escuchado mi voz gritando. En vez de solidarizarse, me vino a abusar a mí. Yo gritaba ‘please, no’ (”por favor, no” en inglés)”.

La joven aseguró que “no les importó anda” su pedido de auxilio, a pesar de que para ese momento tenía “las cuerdas vocales comprometidas”. Y cuando esperaba ayuda, el otro de los denunciados abusó de ella: “Me abusó sexualmente el rubio una vez, sin protección profiláctica”.

“No sé cuál de los dos me pegó una trompada en los ojos. La gente me pregunta si no estaba la puerta abierta, si podía salir. Y no, no pude salir, Hugo siempre venía detrás mío. Yo me quedé rendida después de cada golpiza que me dieron. Si intentaba algo no sé si hoy estaría con vida. Me trataron salvajemente como un pedazo de carne”, continuó.

Por último, describió cómo son las lesiones que sufrió en todo el cuerpo: “Hematomas en los ojos, en la cara interna y externa de las piernas. Mordeduras en la espalda, rasguños en la espalda, golpes en el maxilar inferior. Son gravísimas”.