Trump sobre el apoyo de Putin a Harris: "No sé si me siento insultado o me hizo un favor"

El candidato republicano a la presidencia de Estados Unidos Donald Trump, sostuvo el jueves que no sabe cómo sentirse luego de que el presidente ruso, Vladímir Putin, afirmara que la demócrata Kamala Harris es su favorita en las próximas elecciones estadounidenses.

"Putin respaldó hoy a Kamala y yo no supe si debía llamarlo y decirle 'muchas gracias' […] No sé exactamente qué decir al respecto", declaró el exmandatario durante un evento de campaña en el Economic Club de Nueva York. "No sé si me siento insultado o me hizo un favor", agregó.

Previamente, durante una sesión plenaria del Foro Económico Oriental en la ciudad rusa de Vladivostok, Putin manifestó que el presidente Biden era su favorito, pero dado que se retiró de la carrera presidencial e instó a todos sus partidarios a respaldar a Harris, Moscú también seguirá su consejo.

En ese sentido, destacó que durante la presidencia de Trump, el republicano impuso "tantas sanciones y restricciones contra Rusia como ningún otro presidente lo había hecho antes".

Por otra parte, su exrival demócrata y actual vicepresidenta "se ríe de manera tan contagiosa que se ve que todo le va bien, y si a la señora Harris le va bien, entonces tal vez se abstenga de recurrir a este tipo de cosas", bromeó el mandatario ruso. "En última instancia, la elección depende del pueblo estadounidense y respetaremos su elección", concluyó.

Entre tanto, el asesor de comunicaciones de Seguridad Nacional de la Casa Blanca, John Kirby, manifestó que Putin tiene que dejar de hablar de las elecciones presidenciales estadounidenses. "El único que debería determinar quién es el próximo presidente de los Estados Unidos es el pueblo estadounidense, y agradeceríamos enormemente que el señor Putin deje de hablar sobre nuestras elecciones y deje de interferir en ellas", declaró en una rueda de prensa.