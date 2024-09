Para Michael Keaton, Batman de Tim Burton es la película que define el cine de superhéroes actual

El actor dio un emotivo discurso en la concesión de la estrella de Hollywood al director de "Beetlejuice".

Michael Keaton presenta ahora 'Beetlejuice Beetlejuice', pero no fue en la gira de prensa, sino entregando a su viejo colaborador Tim Burton una estrella en el Paseo de la Fama, cuando señaló que Hollywood ha estado ganando mucho dinero con las películas de superhéroes en los últimos años gracias a lo que Burton empezó con 'Batman' en 1989, protagonizada por él, junto a la secuela 'Batman vuelve' en 1992.

Tres décadas de colaboración

El actor incluso detalló, en un emotivo discurso, cómo llegaron a colaborar en esa película:

"Me entrega un guión y me dice: 'Dime qué te parece'. Esto fue después de 'Beetlejuice', después de esa actuación. Después de ese tipo de peli. Le dice al estudio: 'Quiero a ese tipo'. Nunca entenderé por qué le intereso a nadie. El alboroto que se formó... hubieras pensado que nos invadían. Era increíble. La prensa se volvió loca. Pero él me apoyó. Las agallas que necesitó para mantener esa decisión siempre las voy a agradecer".

Michael Keaton como Batman.

Además de su reivindicación cobrando su cheque por 'Flash', Keaton señaló que el género actual, dominado por Marvel, le debe mucho a Burton, quizá olvidándose de un tal Richard Donner en los 70, claro.

"Hay mucha gente que gana mucho dinero con sus películas de superhéroes gracias a su elección y a su visión de lo que podían ser esas películas, porque él lo cambió todo", dijo.

El nominado al Oscar habló con GQ a principios de este año sobre la reacción violenta que se produjo cuando se anunció por primera vez su papel en Batman a finales de la década de 1980. Los fans de los cómics enviaron unas 50.000 cartas a Warner Bros. quejándose de la elección.