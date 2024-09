Habló la madre del menor presuntamente abusado por "Coo, el Guarachero" y dijo que recibió amenazas

La mamá del niño de 10 años, rompió el silencio y contó cómo sucedió el hecho. "¿Este individuo, por ser 'famoso', puede hacer lo que quiera impunemente? Tiene más de 10 denuncias y nunca le han hecho nada", manifestó.

La madre del niño de diez años presuntamente abusado por el conocido personaje "Coo, el Guarachero", brindó detalles desgarradores sobre lo sucedido y compartió las amenazas que ha recibido desde que hizo la denuncia.

"Estamos tratando de asimilar estar situación, que fue muy grave para nosotros por todo lo que le tocó vivir a mi hijo. El lugar donde se realizaba la fiesta era la finca (en El Polear) de una amiga. Ella organizaba y yo colaboraba", explicó la mamá del niño.

De acuerdo con su relato, al llegar al evento con sus hijos y una niñera, "Coo" ya estaba presente acompañado por un representante legal de un grupo de guaracha. "No había mucha gente aún. Cuando llegamos, él estaba con un hombre que había llevado a 'Coo' y a otros dos personajes conocidos", contó.

"Mi hijo, que tiene principio de autismo y no tolera el contacto físico, me pidió el celular para jugar solo en la hamaca paraguaya. Mientras él jugaba, yo estaba a unos cinco metros en un salón vidriado, dando de comer a mi bebé. En un momento, vi a 'Coo' tirado encima de mi hijo. Pedí a mi niñera que fuera a ver qué pasaba", relató.

"Mi niñera empezó a gritar y me dijo que 'Coo' tenía las manos por debajo del pantalón de mi hijo, tocándole las partes íntimas. Le entregué mi bebé a una amiga y corrí hacia allí", continuó.

"Cuando ella me cuenta, tuve ganas de matarlo, lo empujo y lo saco para atrás agarrando a mi nene, pero nadie le pegó. En ese momento el productor musical vió toda la situación y lo subió rápido a la camioneta en la que andaban, para llevarlo", explicó.

"Al ver que intentaban irse con 'Coo' y los otros, me paré detrás de la camioneta para evitar que se movieran. Les dije que podían irse todos menos 'Coo', ya que había llamado a la policía. En ese momento, intentaron agredirme y se jactaban de tener contactos que les permitían entrar y salir de la policía. Tengo todo grabado", reveló.

Tras el llamado de "Maria" todos fueron trasladados hasta la Comisaría Nº 2 de la Mujer y la Familia. Allí la joven madre realizó la denuncia y el representante guarachero que acompañaba a "Coo" manifestó que éste tenía un carné de discapacidad. "Cuando estábamos en la Comisaría llegó una familia que está a cargo de "Coo" y presenta un carné donde decía que no podía estar detenido porque era discapacitado. Yo leí el certificado y dice que tiene un retraso madurativo moderado a leve".

La madre del menor revisó la documentación presentada y comentó que el certificado indicaba que el individuo debía estar "bajo asistencia médica psiquiátrica y acompañado en todo momento. Si es así, no debería estar en la calle, especialmente solo y rodeado de niños", manifestó

"Yo soy del interior y vine a la capital para trabajar todo el día y asegurarme de que a mis hijos no les falte nada. ¿Este individuo, por ser 'famoso', puede hacer lo que quiera impunemente? Me dijeron que tiene más de 10 denuncias y nunca le han hecho nada", manifestó, visiblemente frustrada.

Además, la mujer reveló que tras la publicación del caso, ha comenzado a recibir amenazas de allegados a "Coo". "Me etiquetan en Facebook, me envían mensajes pidiéndome que retire la denuncia, y me dicen que no sé con quién me estoy metiendo ni quién lo respalda a él, amenazando que esto no quedará así", relató.

En este sentido, la Fiscalía planea interrogar al acusado hoy y no descarta solicitar una prórroga de su aprehensión, que podría extenderse por 15 días adicionales. Además, se investiga cuántas denuncias existen en su contra.

Mientras tanto, el menor podría ser entrevistado por psicólogos en Cámara Gesell, ya que su condición no le impide comunicarse y podría relatar lo sucedido. Se ha informado que, tras el ataque, el niño reveló a su niñera el inicio del abuso.

Cabe recordar que en 2019, la Unidad Fiscal mencionada logró que un joven con discapacidad fuera condenado por abusar sexualmente de sus dos sobrinas. En ese caso, los forenses determinaron que, a pesar de su discapacidad, el imputado comprendía la criminalidad de sus actos y, por lo tanto, era punible.