Ex alumnos volvieron a la Escuela Mariano Moreno después de 39 años para honrar a sus maestras

Como parte de las celebraciones por el Día del Maestro la promoción 85 de esa casa de estudios tuvo un emotivo gesto con sus ex docentes.

La comunidad educativa de la Escuela Mariano Moreno N° 127 vivió este martes un momento de profunda emoción, durante el acto por el Día del Maestro, oportunidad en la cual un grupo de ex alumnos de la Promoción 1985 del turno tarde realizó un sentido homenaje a tres de sus ex docentes y con ellas a todo el personal de la institución donde dieron sus primeros pasos en la educación.

Se trata de un humilde gesto de agradecimiento hacia la emblemática institución ubicada en calle Cassaffousth y Berutti de la ciudad de La Banda, donde este grupo de ex alumnos transcurrieron en su infancia momentos inolvidables y en esta oportunidad quisieron retribuir de alguna manera su gratitud a quienes fueron sus maestras, algunas de las cuales ya no están, pero fueron recordadas con mucha emoción.

Las ex docentes Lilian Juárez de Corvalán y Rosita Rojas de Ramírez y la ex directora Nimia Tórrez de García asistieron al acto donde recibieron presentes de quienes fueron sus alumnos hace casi cuatro décadas.

La actual vice directora, Lic. Claudia Barrón, dio la bienvenida a los ex alumnos Silvia Arias, Laura Rojas, Manuel Arias, Carlos Santillán, Raúl Serrano y José Juárez, quienes asistieron en representación de toda la Promoción 85 de la Escuela Mariano Moreno, muchos de los cuales no pudieron asistir por razones de trabajo, o bien porque no se encuentran en la provincia.

Sin embargo, después de tanto tiempo todavía mantienen viva la llama de la amistad y el compañerismo que los unió en sus tiempos de guardapolvos blancos en su querida escuela primaria, a donde este martes regresaron para vivir momentos de profunda emoción, para dar gracias a su ex maestras y saludar a todos los docentes que hoy continúan con el legado de muchos otros que pasaron por este establecimiento sembrando la semilla de la educación en varias generaciones.