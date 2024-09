Los bonos y las acciones argentinas subieron en Wall Street tras el discurso de Javier Milei

El riesgo país perforó los 1400 puntos y los tipos de cambio financieros se ubican en los valores nominales más bajos desde finales de mayo.

Durante la presentación del Presupuesto 2025, el Gobierno dejó entrever cómo se imagina la economía argentina para diciembre del año entrante: continuará el déficit fiscal cero, la inflación se desacelerará hasta alcanzar el 18,3% anual, habrá crecimiento económico y el dólar oficial no tendrá sobresaltos. Estas definiciones fueron bien recibidas por el mercado financiero local, y este lunes el riesgo país perfora la barrera de los 1400 puntos básicos, mientras los dólares financieros tocan el valor nominal más bajo desde finales de mayo.

Uno de los activos que más se destaca durante la jornada son los bonos soberanos de deuda, luego de que el presidente Javier Milei ratificara que el Estado no gastará más dinero del que recaudará. Así, los Bonares arrancan la semana con un alza del 4,14% (AL41D) y los Globales, de hasta 2,71% (GD38D).

Esto impacta de manera directa en el riesgo país, índice que elabora el JP Morgan y que mide la diferencia que pagan los bonos del Tesoro de Estados Unidos (considerados los activos más seguros del mundo) frente al resto de los países. Hoy, el indicador cae 41 unidades y se ubica en los 1359 puntos básicos (-2,93%), el valor más bajo desde comienzos de junio.

“Luego de la presentación del Presupuesto 2025, el Gobierno espera que la promesa de equilibrio fiscal ayude a bajar el riesgo país. Sin embargo, la falta de definiciones sobre el control de cambios genera resistencia a la baja, especialmente porque en 2025 la Argentina enfrentará significativos vencimientos en moneda extranjera y necesitará de apertura financiera”, señaló Martín Polo, jefe de estrategia en Cohen Aliados Financieros.

Este lunes, la Bolsa porteña avanza 0,3% y cotiza a 1.822.389 unidades, aunque al ajustar por el dólar contado con liquidación es equivalente a US$1468 (+1,3%). El panel principal, conformado por las compañías con mayor volumen de operaciones, es liderado por Telecom Argentina (+3,2%), YPF (+3,1%), Loma Negra (+3%) y Ternium (+2,3%).

Las acciones argentinas que cotizan en la Bolsa de Nueva York (ADR) también tienden al alza. Los papeles de Telecom Argentina trepan 3,5%, seguidos por YPF (+3,2%), Loma Negra (+3,1%), Ternium (+1,9%), Cresud (+1,5%) y Despegar (+1,5%).

“El Gobierno puso en números lo que venimos viendo hasta ahora. Es decir, no hay ningún volantazo ni anuncio disruptivo respecto de la estrategia que ya conocemos. La reacción del mercado fue buena, aunque es una rueda en la que está acompañando el clima de mercado internacional, por eso creo que hay muchas dudas que el Presupuesto no las despeja. Si el mercado se hubiese sorprendido positivamente, la reacción de la deuda soberana local en moneda extranjera podría haber sido aun de mayor suba. De todas formas, me parece que es un capítulo que recién se inicia, ahora vendrán aclaraciones, la discusión del proyecto y la votación”, agregó Andrés Reschini, economista de F2 Soluciones Financieras.

Dólar hoy

En las calles de la City porteña, el dólar blue se negoció a $1275 entre las cuevas y arbolitos que operan en la informalidad, una suba diaria de $10 (+0,7%). Sin embargo, esta cotización sigue posicionándose en uno de los valores nominales más bajos desde finales de mayo.

Por su parte, los tipos de cambio financieros caen y reafirman el escenario de pax cambiaria que empezó a generarse a mediados de julio. En parte, estas cotizaciones se ven influenciadas por las intervenciones que hace el Banco Central en el mercado financiero. Otro tanto, por la oferta de divisas proveniente de los exportadores (pueden liquidar 20% al CCL y 80% al oficial) y el pago de Bienes Personales.

El dólar MEP, herramienta que se utiliza para que los argentinos se dolaricen legalmente y sin cepo, retrocede $12,7 y aparece en las pantallas del mercado de capitales a $1213,82 (-1%). La última vez que mostró un valor nominal parecido fue a finales de mayo.

El dólar contado con liquidación (CCL) cae $14,8 y cotiza a $1238,66 (-1,18%). Al medir en términos reales, se trata del valor más bajo desde la antesala de las elecciones primarias de 2019, de acuerdo con un informe de la consultora económica 1816.

movidos por cambios en los fundamentals, sino por factores puntuales que inciden sobre ellos. A la oferta que viene imponiendo el dólar blend en el mercado del CCL (20% del total exportado), se sumó la decisión de intervenir en los mercados de CCL/MEP aún a costa de perder reservas, lo que deja ver la priorización del Gobierno de avanzar en una desinflación acelerada sobre la recomposición de reservas. Más recientemente empezó a incidir también el aprovechamiento del carry a partir de tasas de Lecap por encima de la expectativa de devaluación oficial, a la vez que la baja de la alícuota del impuesto PAIS restó demanda de estos mercados al mover a los importadores al mercado oficial”, señalaron desde la consultora económica LCG.

El tipo de cambio oficial mayorista cotiza a $962,50, lo que significa una microdevaluación diaria de $0,50 frente al cierre del viernes (+0,1%). Para el Gobierno, esta cotización cerrará en diciembre de este año a $1019,19, una diferencia de $58,8 frente al valor actual (+5,9%), por lo que se mantendría firme con la política de sostener un crawling peg del 2% mensual. En contraste con el CCL, la brecha es del 28,8%.