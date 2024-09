Mito o verdad: ¿Caminar descalzo puede enfermar?

Exploraremos desde un enfoque médico cómo la exposición de nuestros pies a diversas temperaturas y superficies afecta nuestra salud.

El hábito de andar descalzo por casa genera debate desde hace mucho tiempo. En algunas culturas, sacarse los zapatos o zapatillas es una práctica común que se asocia con la limpieza y el confort. Sin embargo, persiste la creencia de que caminar descalzos en casa puede causar resfríos o enfermedades. ¿Cuánto de verdad hay en este mito y cuánto es producto de las costumbres y creencias populares?.

Nuestro entorno diario y los hábitos que adoptamos tienen un impacto directo en nuestra salud. Pero, ¿realmente estar sin zapatillas en casa puede debilitarnos?.

¿Andar descalzo provoca enfermedades?

El mito de que andar descalzo causa resfríos o enfermedades respiratorias es una creencia arraigada en muchas culturas, pero no tiene un respaldo científico sólido. Según la opinión de expertos en salud, como indica un informe de la Clínica Cleveland, el frío en los pies por sí solo no provoca enfermedades. El resfriado común, por ejemplo, es causado por virus, no por la exposición a bajas temperaturas.