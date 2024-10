La transformación de Pamela Anderson: de ícono de belleza en los 90 a defender la belleza natural

La modelo y actriz reapareció a sus 57 años y sorprendió con su nueva imagen, notablemente distante del esteorotipo que la hizo famosa.

Pamela Anderson se ha liberado de la carga de ser una sex symbol. Se resiste a usar maquillaje a los 57 años, desfila con ropas conservadoras por las alfombras rojas de los festivales de cine más prestigiosos con su nueva película, The Last Showgirl, la que le puede acercar una nominación actoral en la temporada de premios. Por primera vez se ha sentado al volante de su vida y maneja hacia donde la lleva la corriente, en paz.

Su historia de redención comenzó el año pasado, cuando estrenó Pamela: A Love Story, un especial de Netflix que la mostró en su casa en Vancouver Island, Canadá, el lugar donde nació y ahora vive con sus dos hijos y sus padres, en tres cabañas cerca del agua.

Ahí, Pamela Anderson empezó a revisar -seguida por la cámara- sus diarios de la infancia, los libros que le gustaba leer, sus tapes en VHS donde se ve cómo creció la relación con Tommy Lee, el baterista de Mötley Crüe con el que se casó a 4 días de haberlo conocido. El nacimiento de sus hijos Brandon y Dylan. El bochorno por el video íntimo que alguien les robó de su casa para venderlo en el mercado pirata, la dark web de entonces, para que todo el mundo vea.

En enero de 2023 acompañó el documental con su libro de memorias, Love, Pamela. Acaba de agregar a esa lista de títulos que incluyen la palabra “amor” un libro de recetas vegetarianas, I Love you: Recipes from the Heart, donde cuenta cómo cocina los vegetales de su huerta, que cultiva en el jardín donde reconoce tener los mejores encuentros con su madre, rodeadas de rosas.