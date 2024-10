Impactantes detalles sobre la muerte de la nena de 13 años que falleció tras su viaje de egresados

Un infectólogo contó cómo fue la llegada de la adolescente al hospital de Villa Carlos Paz y advirtió sobre el impacto del virus de la Influenza B en el desenlace fatal.

Juanita Milagros Sirimarco Díaz, una adolescente misionera de 13 años, falleció el pasado sábado luego de volver de un viaje de egresados realizado en Villa Carlos Paz, Córdoba.

La menor había sido internada en el Hospital Pediátrico de Posadas tras sufrir un shock séptico causado por una infección viral. Los médicos confirmaron el diagnóstico de sepsis y su resultado positivo para Influenza B.

Recientemente, el infectólogo Oscar Herminio López, quien atendió a Juanita, señaló que el virus de la Influenza B rara vez provoca cuadros tan graves, pero advirtió que existe una “alta sospecha” de que la menor sufriera una sobreinfección bacteriana. “Para confirmar esa posibilidad, tiene que haber rescate de germen, y los laboratorios de bacteriología suelen llevar un tiempo”, explicó.

López mencionó que en muchos casos los pacientes pueden presentar síntomas similares a una infección bacteriana sin que se logre identificar el germen responsable. “Muchas veces los pacientes mueren con cuadros y síntomas compatibles con una infección bacteriana y no siempre se logra rescatar el germen”, aclaró el infectólogo en diálogo con El Doce. Y señaló que las muestras tomadas de Juanita aún se encuentran en proceso de cultivo.

En tanto, el Instituto Cristiano República Argentina (ICRA), colegio en el que estudiaba Juanita, lamentó profundamente la pérdida en un comunicado, y señaló que no tuvo responsabilidad en la organización del viaje de egresados.

Comunicado ICRA

“El viaje recreativo a Villa Carlos Paz no fue organizado ni avalado por nuestra institución. Fue una iniciativa exclusiva de un grupo de padres, quienes contrataron a la empresa Viaturex sin nuestra intervención ni consentimiento”, sostuvo el colegio en el documento. La institución también puntualizó que no participó en la planificación del itinerario ni en la contratación de seguros médicos o servicios durante el viaje.

Además, la institución planteó que, durante la internación de Juanita en el hospital, brindó apoyo a la familia, coordinando cadenas de oración y acompañando a los padres. “Se mantuvo en contacto permanente, ofreciendo soporte espiritual y emocional hasta el día 12 de octubre, cuando lamentablemente recibimos la noticia”, concluyó el comunicado.

El ICRA señaló que continúa colaborando con las autoridades en el esclarecimiento de los hechos “y se mantiene a disposición para cualquier consulta adicional” mediante un estudio de abogados. En tanto, reveló que le solicitó a la empresa de viajes información detallada y que hasta la fecha recibió un informe parcial.

En cuanto a los días previos al agravamiento del estado de salud de Juanita, el instituto explicó que el 5 de octubre la joven sufrió una lesión en la rodilla izquierda mientras participaba en una actividad recreativa en un parque acuático. Según el comunicado, fue atendida en el Sanatorio Punilla, donde se le diagnosticó la Enfermedad de Osgood-Schlatter y se le recomendó un control posterior en su lugar de residencia. La situación se volvió crítica una vez que llegó a la ciudad de Posadas, siempre de acuerdo a lo consignado por la institución educativa.

“Le suplicaba a la maestra que parara en un hospital”

Claudia Díaz, madre de Juanita, denunció que durante el viaje de regreso su hija comenzó a manifestar síntomas graves, pero a pesar de sus reiteradas solicitudes, no se detuvieron para brindarle atención médica. “Le suplicaba a la maestra que parara en un hospital, pero no lo hicieron”, afirmó Claudia entre lágrimas en una entrevista con TN.

Y sumó: “Cuando hablé con mi hija, me dijo ‘mamá, ya no puedo más, necesito bajarme’, y yo le pedí a la maestra que la llevara a un hospital, pero me dijo que no iba a parar porque estaban corriendo contra el tiempo”.

Claudia Díaz también reveló que en lugar de priorizar la salud de su hija, el grupo realizó una parada para desayunar, lo que, según su perspectiva, agravó el estado de Juanita. “Nadie hizo nada. La maestra la tuvo ahí en el micro haciéndole paños fríos”, agregó con indignación. La madre informó que iniciará acciones legales contra la empresa de turismo, el colegio ICRA y las maestras acompañantes por no haber llevado a la adolescente a un centro médico en el momento oportuno.