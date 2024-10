Luca Guadagnino dirigirá la nueva versión de "American Psycho"

Lionsgate ha anunciado que Luca Guadagnino será el director de la nueva versión de "American Psycho", la famosa novela de Bret Easton Ellis que ya fue llevada a la gran pantalla en 2020.

No obstante, el proyecto no se anuncia como un remake, sino como una nueva adaptación de la obra original que en cualquier caso volverá a tener a Patrick Bateman como protagonista.

Scott Z. Burns firmará el guión de esta producción de Frenesy Films para Lionsgate que contará con Sam Pressman, hijo de Edward R. Pressman, productor de la película de 2020, como productor ejecutivo a través de Pressman Film.

"La vida era como un lienzo en blanco, un cliché, un culebrón. Me sentía letal, al borde de la histeria. Mis ansias nocturnas de sangre inundaban también mis días y tuve que dejar la ciudad. Mi máscara de cordura amenazaba con desaparecer. Para mí era la estación más dura y necesitaba vacaciones".

El sofisticado, inteligente y vanidoso Patrick Bateman trabaja en Wall Street, idolatra al joven magnate Donald Trump, cena en los restaurantes de moda de Nueva York y es capaz de distinguir un traje Armani a cincuenta metros de distancia. También le gusta violar, torturar, asesinar y desmembrar.

'American Psycho', la novela más polémica de Bret Easton Ellis, se ha convertido en el reflejo más descarnado de la sociedad hipermaterialista de finales de los 80 y en una de las obras maestras de finales del siglo XX. Bret Easton Ellis lanza una crítica corrosiva hacia el egoísmo y la depravación del capitalismo exacerbado. Un retrato desolador, irónico y rabiosamente vigente de un mundo al borde del colapso en el que todavía vivimos.

Recordemos por último que Guadagnino, responsable de títulos como 'Call Me by Your Name', 'Bones and All' y 'Rivales', tiene pendiente el estreno de hasta dos películas: 'Queer', adaptación cinematográfica de la obra de William S. Burroughs protagonizada por Daniel Craig; y 'After the Hunt', intenso thriller dramático de Amazon MGM Studios sobre una profesora universitaria (Julia Roberts) que se encuentra en una encrucijada personal, y también profesional cuando una alumna estrella (Ayo Edebiri) presenta una grave acusación contra uno de sus colegas (Andrew Garfield).

En los últimos años el cineasta, responsable a su vez del remake de 'Suspiria' de 2018, ha estado relacionado con proyectos como la adaptación televisiva para HBO de 'Los destrozos', también una novela de Bret Easton Ellis, o un posible remake de 'Scarface', si bien a lo largo del verano el propio Guadagnino ha confirmado que ya no tenía nada que ver con ninguno de los dos.