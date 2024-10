Franco Colapinto, tapa de la revista Forbes: “Demuestro que merezco mi lugar en la Fórmula 1”

En el umbral de su quinta carrera en la Máxima, el argentino habló sobre su “inesperado debut”. “Mi sueño es seguir en la categoría”, afirmó.

Franco Colapinto capturó la atención del mundo del automovilismo al convertirse en el nuevo representante de Argentina en la Fórmula 1. A sus 21 años, logró un hito al ser convocado por James Vowles, jefe del equipo Williams, para ocupar uno de los asientos en el FW46 durante las últimas carreras de la temporada.

Colapinto expresó que, aunque su sueño es continuar en la F1, está enfocado en disfrutar el presente y las oportunidades actuales. “Más allá de estas nueve carreras que tengo con Williams, obviamente para mí sería un sueño seguir en la F1 y es para lo que estamos trabajando”, declaró en una entrevista con Forbes México. Sin embargo, reconoce que hay muchos factores involucrados en su futuro en la categoría.

En cuanto a sus circuitos favoritos, Colapinto compartió que tiene una especial predilección por ciertos trazados, aunque no especificó cuáles. Su enfoque sigue siendo demostrar que merece un lugar permanente en la F1, un objetivo que ha perseguido desde que comenzó su carrera en el automovilismo.

Colapinto, tapa Forbes

La llegada de Colapinto a la Fórmula 1 fue descrita como inesperada, pero él considera que está demostrando su valía en la categoría. “Uno nunca elige cuándo llega a la Fórmula 1, y fue de una manera un poco loca, pero creo que estoy demostrando que merezco mi lugar”, afirmó en la entrevista.

“Nunca, nunca pensé que el debut sería así. Claro, siendo piloto de reserva, uno siempre está preparado para subirse (al auto) en cualquier momento, y yo lo estaba, tanto física como mentalmente, por si llegaba esa oportunidad. Gracias a Dios, llegó este año. Era algo que queríamos todos en mi equipo, y por lo que trabajamos muy fuerte. Había tenido una free practice un poco antes, en este año, y me fue muy bien. Eso me puso más cerca para cuando el equipo tuviera que hacer esa elección y tomar la decisión. Así que, bueno, uno nunca elige cuando llega a la Fórmula 1, y fue de una manera un poco loca, pero creo que estoy demostrando que merezco mi lugar en la categoría y es lo que estamos tratando de hacer: dejar esa marca en la categoría, que es lo que siempre soñé, que merezco una butaca. Viene todo muy bien y, la verdad, estoy disfrutando un montón todo esto que me está pasando”, añadió.

El bonaerense también habló sobre cómo cambió su campaña, ya que hace un año estaba corriendo en Fórmula 3, esta temporada arrancó en la Fórmula 2 y ahora sigue su franca adaptación en la F1: “El auto dio un paso grande con respecto al año pasado: cambiaron mucho el balance mecánico con el aerodinámico; entonces, dependemos más de uno que de otro. Obviamente, el simulador no te ‘muestra’ todo y no sentís lo mismo en la vida real, en la pista, cuando te sientas en el auto, en el circuito; todo es distinto, todo cambia. Fue una cosa nueva para mí en Silverstone, donde, claro, no había usado el auto todavía, no había girado nunca, ya que solamente di un par de vueltas en Abu Dhabi con el auto antiguo y me sentí muy conforme, muy firme; y es un poco lo que me estoy demostrando ahora. Cada vez tengo más confianza con el auto, con el equipo, me siento muy bien arriba del Williams y de a poco fui entendiendo más el auto, familiarizándome un poco más, ya que la Fórmula 1 va muy muy rápido y cuesta mucho, a veces, entender que podés llegar a doblar tan velozmente en una curva, algo que mentalmente es complicado, pero la verdad que es increíble lo que genera un F1. La sensación que le da al piloto, la velocidad; es algo único”.

Franco destacó a sus managers, con quienes trabaja desde hace cinco años, cuando se dio su coronación en la Fórmula 4 Española: “Mi equipo de trabajo es enorme, tengo a María (Catarineu) y Jamie (Campbell-Walter), que trabajan conmigo desde hace mucho tiempo. Después de mi debut en F4, me empezaron a apoyar a ciegas, me dieron una mano gigante, ayudándome a cumplir mi sueño de llegar a la F1. Estoy súper agradecido con ellos. Fue un sueño que teníamos entre todos, entre los tres, y ahora lo llevamos a cabo. Estamos donde queríamos estar, disfrutando entre los tres, porque es un trabajo en equipo. Cada uno poniéndolo todo de su parte, logramos llegar hasta ese lugar que parecía tan complicado. Y si bien en algún momento pareció que estaba muy lejano y estábamos a punto de rendirnos, al final siempre me dijeron que había que seguir luchando, y yo, la verdad, seguí haciéndolo por mis sueños, pero también gracias a ellos, a todo el apoyo que tuve de mis managers, que nunca me soltaron la mano y siempre me acompañaron a llegar hasta acá”.

Otra persona clave en su carrera es su psicólogo, Gustavo Ruiz, ya que “tuve muchos momentos complicados y siempre trabajé, desde muy chico, con mi psicólogo (desde los 12 años). Eso me ayudó a estar listo para una situación tan complicada como saltar a un Fórmula 1 a mitad de temporada. Fue una locura. Y haber estado tan firme de la cabeza… fue todo gracias a él, al trabajo que hizo durante tantos años y con la preparación que tuvimos que hacer con el tiempo para llegar a este momento. Tener un país atrás, a Argentina, es algo muy lindo. La verdad es que lo disfruto muchísimo; no siento ni un poco de presión: solamente lo vivo con alegría”.

Aunque también les dedicó unas palabras a los fanáticos argentinos, quienes hace un año iniciaron una campaña por redes sociales para poder reunir el presupuesto necesario para la Fórmula 2. “Siento que somos un equipo con todos los argentinos, que me empujaron un montón para llegar a donde estamos; y también esto que conseguimos es parte de ellos. Me encanta que estén contentos con todo lo que está pasando este año. Estoy muy feliz de verlos disfrutar con lo que estoy haciendo”, subrayó.

En tanto que de sus pistas favoritas señaló a Interlagos por ser de la vieja escuela: “Brasil (San Pablo). Es la carrera más cerca de casa que tengo y es un circuito ‘old school’, que tampoco conozco, pero que vi muchas veces. Es muy divertido. Así que va a ser una de mis carreras favoritas, incluso por el ambiente y, obviamente, por toda la gente que va a haber. Creo que va a ser un fin de semana para disfrutar entre todos”.

Este fin de semana Franco Colapinto llevará a cabo su quinta fecha en la Fórmula 1 y será en otro circuito desconocido como el Autódromo Hermanos Rodríguez. Ya llegó a América Latina y comenzó a sentir el calor de la gente, en especial los argentinos que siguen masificándose en cada lugar donde corre.