Quedaron definidos los cruces del Reducido de la Primera Nacional por el segundo ascenso

Esta tarde se definieron las siete llaves de la siguiente fase del torneo de la segunda división del fútbol argentino.

La Primera Nacional entra en su fase final y define el ascenso de dos equipos a la Liga Profesional. San Martín de Tucumán y Aldosivi ganaron las zonas A y B respectivamente, y se enfrentarán en una gran final por el primer boleto a la Primera División.

Por su parte, el segundo ascenso se disputará a través del tradicional Torneo Reducido, que arranca con 15 equipos en busca de la segunda plaza en la máxima categoría del fútbol argentino.

El Reducido se jugará en un formato de eliminación directa. Los 14 equipos ubicados entre el segundo y octavo puesto en ambas zonas se medirán en partidos únicos en la primera fase, a excepción del perdedor de la final entre San Martín y Aldosivi, quien se sumará directamente en cuartos de final. En los cruces de la primera ronda, los equipos mejor posicionados se enfrentarán a los de menor clasificación en una llave preestablecida.

HACÉ CLICK AQUÍ PARA UNIRTE AL CANAL DE WHATSAPP DE DIARIO PANORAMA Y ESTAR SIEMPRE INFORMADO

A continuación, el calendario del Reducido para definir el segundo ascenso:

Primera fase (a partido único):

San Martín de San Juan (2° Zona A) vs. Gimnasia y Tiro de Salta (8° Zona B)

Quilmes (3° Zona A) vs. Defensores de Belgrano (7° Zona B)

All Boys (4° Zona A) vs. Colón (6° Zona B)

San Telmo (5° Zona B) vs. Gimnasia de Jujuy (5° Zona A)

Gimnasia de Mendoza (4° Zona B) vs. Estudiantes de Buenos Aires (6° Zona A)

Nueva Chicago (3° Zona B) vs. Racing de Córdoba (7° Zona A)

Deportivo Madryn (2° Zona B) vs. San Miguel (8° Zona A)

Cuartos de final (ida y vuelta):

Perdedor de la final vs. 8° clasificado de la primera fase

2° clasificado vs. 7° clasificado de la primera fase

3° clasificado vs. 6° clasificado de la primera fase

4° clasificado vs. 5° clasificado de la primera fase

Semifinales (ida y vuelta):

1° clasificado vs. 4° clasificado

2° clasificado vs. 3° clasificado

Final (a partido único):

Ganador de la semifinal 1 vs. Ganador de la semifinal 2