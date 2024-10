Escándalo en el Balón de Oro: un periodista de France Football reveló que tuvo “mucha presión del Real Madrid”

La delegación del conjunto blanco no viajó a la gala en París al saber de antemano que el brasileño no iba a recibir el premio más importante a nivel individual de la temporada.

El Balón de Oro 2024, celebrado en París, no solo fue noticia por los premios entregados, sino también por la polémica ausencia de la delegación del Real Madrid, que decidió no asistir al evento tras saber que Vinicius Jr. no sería galardonado.

El brasileño era uno de los favoritos a ganar, pero el premio finalmente se lo llevó el español Rodri, un resultado que generó molestia en el club merengue.

Según reveló Vincent Garcia, redactor jefe de France Football, el Real Madrid ejerció presión para conocer el resultado anticipado, debido a la fuerte expectativa en torno a Vinicius. La decisión de ausentarse incluyó a otros nominados del club, como el entrenador Carlo Ancelotti y el delantero Kylian Mbappé, ganador del Premio Gerd Müller.

Esta situación fue calificada por el periodista como “una sorpresa desagradable”, afirmando que France Football había comunicado a todos los clubes que, bajo las nuevas normas, el ganador no sería notificado con antelación.

La reacción de Real Madrid provocó una respuesta contundente por parte de L’Equipe, que publicó una editorial crítica titulada “Una derrota electoral y una derrota moral”, calificando de “sin clase” la postura del club madrileño.

El artículo remarcó que el Madrid, “que no acepta no conocer el resultado o no ganar”, tomó de rehenes a sus otros galardonados, además de recordar la reciente derrota del equipo ante el Barcelona por 4-0 en el Santiago Bernabéu.

Este episodio suma un nuevo capítulo a la tensa relación entre Kylian Mbappé y sus compatriotas franceses, quienes esperaban verlo en el podio. La polémica sigue alimentando el debate sobre la competición y el valor de los premios en el deporte.