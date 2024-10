Guillermo Francos minimizó el paro de transporte y descartó que impacte en la llegada de inversiones: “Fue una huelguita”

El jefe de ministros le quitó peso a la medida de fuerza llevada adelante este miércoles y sostuvo que se trató de “un paro político”.

El jefe de Gabinete, Guillermo Francos, minimizó el paro realizado este miércoles por los gremios de transporte y lo definió como “una huelguita” que no tuvo mayor impacto para el Gobierno. Además, descartó que este tipo de situaciones puedan generar algún perjuicio al país en cuanto a la posibilidad de la llegada de inversiones.

“El Presidente fue elegido por el 56% de los votos y demuestra el mantenimiento de una imagen positiva tan alta después de un año de gobierno en condiciones absolutamente minoritarias, él solo luchando contra todas las organizadores enquistadas en los poderes de la Argentina que viven currando al Estados, entonces no creo que los inversores que están planificando venir se vayan a retirar por una huelguita de cinco tipos que quieren generarle un problema al Gobierno”, sostuvo en declaraciones al canal LN+ y aseguró que “la gente no le hizo caso” a la protesta.

Pese a que ya se produjeron varias manifestaciones en contra de las decisiones de la administración de Javier Milei, el funcionario remarcó que hasta el momento “no hubo paros de significación”, sino que lo que hubo fueron “expresiones políticas de paro”.

En esa línea, insistió en que el accionar de los gremios “afecta a los argentinos, no al Gobierno” y señaló que el rechazo de los distintos sectores a las decisiones del oficialismo tienen que ver con que el Ejecutivo “está tratando de hacer cambios muy significativos en la administración y en la economía del país” y que, “obviamente hay dirigentes que no está de acuerdo con eso, que no se acomodan y que generan medidas que no resuelven nada”.

“No es que la Aerolíneas deja de perder plata porque el señor (Pablo) Biró para un día la compañía o genere una medida de fuerza. Eso no va a cambiar la posición del Gobierno”, agregó e insistió en que se trató de “un paro político”.

En tanto, el jefe de ministros asoció lo que para él fue un bajo nivel de adhesión a los cambios que hubo en torno a las decisiones del Presidente. “Hace un mes atrás todos decían, con razón, que el Gobierno había perdido imagen. Ahora todas las consultoras dicen que recuperó imagen, no solo por la iniciativa sino porque hubo un montón de resultados económicos”, analizó y aseguró que “lo que les pasa a estos señores es que tienen pánico de que al Gobierno le vaya bien”.

“Si al Gobierno le va bien, se le acaba el curro a mucha gente. Si la Argentina da la vuelta y cambia, si al Gobierno le va bien en lo económico, si se demuestra que el equilibrio fiscal es una virtud, creo que a esos señores que están detrás del gasto público están acabados políticamente”, reiteró en torno a la dirigencia sindical.