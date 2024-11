“Encontré a mi hija tirada en la basura como a un perro”: el desgarrador relato de la mamá de Sofía Delgado

Claudina denunció un pacto de silencio en la localidad santafesina donde encontraron el cuerpo de su hija y exigió penas más severas para los responsables de femicidios. "Quiero perpetua para todos", reclamó.

Hoy 12:33

La mamá de Sofía Delgado (20), la joven que fue asesinada en la provincia de Santa Fe y cuyo cadáver fue encontrado en la madrugada de este viernes en un camino rural de la localidad de Ricardone, hizo un pedido de justicia por el femicidio de su hija y exigió que todos los culpables sean condenados a prisión perpetua. Además, expresó su indignación por el estado en el que se encontraba la víctima al momento del hallazgo del cadáver.

“Es sorpresivo y aberrante encontrar así a mi hija en las condiciones en las que la encontré. Tirada en la basura como a un perro. Ni a un perro se le hace eso. Es lo que me tocó vivir. Pido que no sólo me apoye la Justicia. Quiero perpetua para todos. Todos los que tuvieron que ver”, dijo Claudina, en diálogo con C5N,

Además denunció un pacto de silencio entre los vecinos de la localidad por un presunto miedo a tener represalias. Además, deslizó que incluso pudo haber complicidad por parte de autoridades policiales y políticas del lugar. “Esto es un pueblo chico, nos conocemos todos y el barrio entero sabía. Pero están todos callados”, denunció.

“En el mismo lugar que encontraron a mi hija, encontraron a otra chica hace cuatro meses. El intendente de Ricardone brilla por su ausencia. Por lo bajo, todo el mundo sabe, pero nadie dio la cara. La inseguridad que siente la gente, por no llamarlo miedo, es grande. No tengo prueba para demostrar que (las autoridades) tienen que ver. Es lo que pienso. Alguien apoya. Si la matan en Puerto General San Martín, la tienen en Ricardone, atraviesan la ciudad con el cuerpo, lo tiran en un descampado donde hace cuatro meses tiraron a otra chica, ¿entonces?. ¿El intendente no hace nada? Pienso yo como persona, no sólo como mamá”, continuó.

En ese sentido, Claudina -en medio de su dolor- pidió penas más severas para quien cometa un femicidio. “Pido a quien tenga que hacerlo, crear un proyecto de ley, no sé si para toda Argentina o para Santa Fe, que en caso de estos femicidios, donde se descubre quiénes son los culpables o el culpable declara, automáticamente pena de muerte para él y todos los cómplices. Es la única manera de que se termine un poco”, dijo.