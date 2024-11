Demichelis rompió el silencio sobre su salida de River: "Me cesaron"

El DT de Rayados dejó entrever que su partida del Millonario corrió por cuenta de los dirigentes. Además, confesó que recibió sondeos desde Alemania.

Hoy 20:06

Tres meses después de su partida de River Plate, Martín Demichelis rompió el silencio sobre el final de su ciclo en el Millonario y su rápido arribo como entrenador de los Rayados de Monterrey.

En una entrevista con TUDN, el exdefensor admitió que no esperaba su actual destino y despejó rumores sobre su desvinculación del club de Núñez.

"No me imaginaba en México, no voy a ser hipócrita. Apenas me cesaron de River, me contactaron desde Alemania", confesó Demichelis, negando que su salida haya sido un acuerdo mutuo. Aunque no especificó qué equipos alemanes se interesaron en sus servicios, dejó en claro que su llegada a Monterrey fue sorpresiva: "Cuando decidieron que sea yo, no lo dudé".

Entre enero de 2023 y julio de 2024, Demichelis dirigió 87 partidos con River, con un balance de 52 triunfos, 16 empates y 19 derrotas. Durante su etapa, el equipo conquistó tres títulos: la Liga Profesional 2023, el Trofeo de Campeones 2023 y la Supercopa Argentina en marzo de 2024.

Sin embargo, su continuidad se vio afectada por eliminaciones tempranas en la Copa Libertadores, la Copa Argentina ante Temperley y en la Copa de la Liga frente a Boca, además de caídas sorpresivas contra Argentinos Juniors, Deportivo Riestra y Godoy Cruz.

El clima enrarecido tras la derrota en Mendoza precipitó su salida. Apenas 72 horas después del 2-1 frente al Tomba, River anunció que el partido ante Sarmiento sería el último de Demichelis al frente del equipo.

Adaptación y nuevos desafíos en México

Ya en Monterrey, Demichelis asumió rápidamente el desafío de dirigir a los Rayados. En sus primeros 12 partidos logró un balance de 5 victorias, 4 empates y 3 derrotas, llevando al equipo a los cuartos de final del campeonato, donde enfrentará este martes a Pumas UNAM.

"Cada vez me fui envolviendo más en Rayados. Es una liga súper interesante, con un plantel muy rico, una infraestructura muy apta y un estadio hermoso. Quiero ayudar a que el equipo siga creciendo", destacó el entrenador, entusiasmado por su nuevo proyecto en el fútbol mexicano.