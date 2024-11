Tini Stoessel presentó un adelanto de su nueva canción: “Ojalá no fuera tuya”

A pocos meses de su último estreno, la Triple T sorprendió a sus fanáticos al revelar la fecha de su próximo lanzamiento.

Hoy 09:59

Tras siete meses de espera, este miércoles, Tini Stoessel sorprendió a sus fanáticos al mostrar un adelanto de su próximo tema, titulado “Ojalá no fuera tuya esta canción”. Con un breve video publicado en su cuenta de Instagram, la Triple T no solo anunció la fecha de lanzamiento, el 5 de diciembre, sino que también dejó entrever la intensidad emocional de la canción, la cual explora el final de una relación amorosa, marcando además un giro hacia un estilo de pop electrónico que promete inaugurar una nueva etapa en su carrera musical.

“Ojalá siguiera enamorada de vos, ojalá te viera como me ves vos, mi corazón no te siente aunque te ve, ojalá no fuera tuya esta canción”, fueron las estrofas que Tini dejó ver en su video, el cual mezclaba imágenes de nubes, truenos, lluvia, estrellas, mares y flores, haciendo alusión a los cambios emocionales que refleja el tema. Junto al video, la cantante únicamente escribió la fecha de lanzamiento, lo que provocó la alegría de sus fans.

En simultáneo, la joven compartió en sus stories el mismo video y también un enlace que dirigía a sus seguidores a un llamativo sitio. En el margen superior de la página aparecían una serie de fechas tachadas a modo de cuenta regresiva. Mientras, en el centro resaltaba una especie de DNI con una foto de la cantante. “Martina (Tini) Stoessel, Buenos Aires Argentina”, decía la tarjeta de identificación la cual estaba decorada con numerosas T a sus costados. “Ojalá no fuese tuya esta canción, fue lindo mientras duró”, decía la frase que acompañaba el documento en su margen superior e inferior.

En el costado izquierdo podia verse una foto de Stoessel mordiendo el nuevo símbolo que la identificaba. En el video que destacaba en su feed, cientos de usuarios intentaron descubrir a quién estaba dirigida la canción. “Rodrigo seguro diciendo: “No me quemes””; “Ojalá que Rodri le dé like”; “Seguro es para Sebastián Yatra”, comentaron los seguidores de la cantante.

Días atrás, la artista había publicado una serie de imágenes en donde daba a entender la llegada de su nuevo símbolo. Una de las fotos mostraba la serie de bocetos que hizo el equipo de la intérprete de “Carne y hueso” para elegir este representativo dibujo. Además, la joven compartió una foto en blanco y negro en la que se apreciaba el look de esta nueva etapa. Así Tini resaltaba con un top estilo bralette combinado con un pantalón holgado de mezclilla con detalles desgastados y manchas, ajustado con un cinturón. La prenda superior está complementada con un abrigo corto de textura peluda, que sumaba un toque llamativo y de estilo.

Días atrás, la joven había hablado sobre su nuevo proyecto musical. El jueves por la noche usó sus historias para adelantarle a sus fans una serie de fechas, pero sin dar más información al respecto del tema. Al día siguiente, y cientos de teorías después, la cantante habló con su hermano Fran Stoessel y su mejor amiga Carola Gil al aire de Rumis (LaCasaStreaming) y dio algunos detalles de lo que se viene. “Todo lo que armamos previo a todo esto es muy… no se entiende, pero ya se va a entender. Hay muchas teorías y eso está bueno”, fue lo primero que contó, teniendo cuidado con sus palabras para no spoilear nada. Acerca de las teorías agregó: “Vi una foto que estoy en bikini y me pusieron la T brillante como cola de sirena y me estoy meando de la risa. Es espectacular”.