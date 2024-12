Caravanas de migrantes atraviesan México para entrar a Estados Unidos antes de que asuma Trump

Cientos de miles caminan juntos para protegerse de la violencia y el crimen organizado. En su mayoría son de Venezuela, Cuba y Centroamérica, aunque también se vieron algunos argentinos.

Hoy 15:50

Casi un millón de migrantes ilegales deambularon a lo largo del territorio mexicano en los primeros ocho meses del año con un único objetivo: cruzar la frontera hacia Estados Unidos. Se trata de un aumento del 131% comparado con igual período de 2023, según datos oficiales. El número amenaza con romper en diciembre todos los récords.

Actualmente, se calcula que unos 300.000 “sin papeles” se mueven en caravanas por todo México. Van juntos para escapar de la violencia. Son familias enteras o viajeros solitarios atrapados en una especie de “juego de la oca” migrante. Avanzan y retroceden, caminan o abordan trenes para llegar a su próximo objetivo hasta que en algún momento, sin explicación, las autoridades los devuelven hacia el punto de partida o un lugar intermedio.

A simple vista, pareciera que el plan es no acercarse a la frontera norte si no tienen regularizados sus trámites digitales (pedidos de asilo u otras instancias migratorias totalmente saturadas) con las autoridades estadounidenses. Con algunos documentos, escaso dinero y apenas lo indispensable en una mochila, los migrantes siguen avanzando tras dejar sus países. Vienen en especial de Venezuela, Cuba, Haití y distintos países de Centroamérica golpeados por el desamparo económico y la violencia, aunque también se vieron algunos argentinos.

“Yo no tuve oportunidad de ver argentinos, pero colegas me han comentado que han visto algunos. No en un número muy grande, pero los distintos equipos me han comentado que se están empezando a ver algunos”, dijo a TN la psicóloga argentina Mariana Pizziotello, coordinadora de actividades de salud mental de Médicos sin Fronteras (MSF) en el sur de México.

Los migrantes que tienen más espalda financiera contratan “coyotes” (las personas que se encargan de pasar en forma ilegal a Estados Unidos a los migrantes sin documentos con el respaldo de grupos criminales). Los que no tienen dinero solo tienen la opción de sumarse a una “caravana”. El viaje, con o sin la ayuda de un traficante de personas, es muy peligroso. Los que pagan llegan a la frontera y deben cruzar el Río Bravo por su cuenta. Muchos son secuestrados en el camino. Otros no llegan a ningún lado. A cientos se les pierde el rastro para siempre.

“La violencia a la que están expuestos jóvenes, niños, niñas, mujeres y hombres de todas las edades a su paso por México, incluidos secuestros, extorsiones o violencia sexual, les obliga a desplazarse en caravanas como mecanismo de protección. Las caravanas cada vez son más multitudinarias. Si en septiembre y octubre estaban integradas por unos pocos centenares, ahora van miles de personas”, dijo Ricardo Santiago, coordinador de proyectos de Médicos Sin Fronteras (MSF) en la zona.