Wanda Nara habló con Susana Giménez de su separación con Mauro Icardi: “Nunca hay que dejar nada por un hombre”

En medio de su conflicto legal con su expareja, la conductora contó los detalles del divorcio con el futbolista en un mano a mano con la diva. Sus frases más fuertes

Hoy 23:11

Tras la denuncia por amenazas, el desalojo de Mauro Icardi de su casa en Santa Bárbara y el polémico cruce con la China Suárez, este domingo Wanda Nara contó cómo vive uno de los momentos más tensos de su vida. Pero más allá del bozal legal que le había impuesto el jugador, la conductora se animó a detallar cómo atraviesa su divorcio en un mano a mano con Susana Giménez.

Segundos después de ingresar al living, Susana destacó el nuevo look de la conductora: “Ella viene a mi living a contarnos todo, la señora Wanda Nara. Un día rubia, uno morocho”. Inmediatamente, la diva le preguntó por la situación que atraviesa: “Creo que toda la Argentina está hablando de vos, estás pasando un momento que no es agradable. Quiero que me cuentes todo. Cuando vos viniste, y después cuando vino L-Gante, los dos me mintieron. Yo pregunté y me dijeron: “Yo no tengo nada que ver””.

Sensibilizada al hablar del tema, Nara destacó: “Voy a empezar por el principio, por lo más feo. Se están diciendo un montón de cosas. Cuando vine al living me preguntaste si estaba separada, te dije que Mauro estaba en Turquía y yo acá. A raíz de una situación que conocen todos, que surgió hace varios años, tratamos de sacar la pareja adelante y todo el tiempo había cortocircuitos, íbamos, volvíamos, nos peleábamos. Había situaciones muy difíciles de sobrellevar y siempre el mismo fantasma de la misma situación en el medio del matrimonio”.

“¿Lo de la China?”, preguntó rápidamente Susana. Tras la mención de la diva, Nara respondió: “Sí. Antes de esa situación teníamos peleas como todas las parejas, pero no venía a Argentina, me dedicaba a mis hijos 100%. Lo acompañaba en su carrera, había dejado mi trabajo. Cuando pasó esa situación se me vinieron un montón de cosas a la cabeza. Me volvía mi casa en Milán. Él dejó el fútbol, dejó su carrera, dejó de comer, bajó 10 kilos. Yo le decía que lo aceptaba, si él había elegido eso. Como mujer me hizo un quiebre. No me dejó traumada, no fue por esa mujer, fue por todo lo que generó en mi decir: “Te estás fijando que trabaja, que también dejó a sus hijos””.

Luego, Nara habló sobre su vínculo con la China Suárez: “En ese momento le dije a Mauro que me quería separar. Yo encontré chats, cosas que involucraban a mis hijos. Todo eso lo superé en terapia. Yo decidí abrirme, en ese momento él dejó su carrera. Una amiga no te hace una cosa así, pero sí la ayudé en muchas situaciones. Nos saludábamos para el cumpleaños. Todo eso en mi interior generó una desilusión. Soy creyente de que la culpa es 100% del hombre, la mujer no tiene nada que ver cuando se mete en un matrimonio. Mauro pagó lo que tenía que pagar, como familia apagamos un precio muy alto todos,. Mis hijos no entendían el por qué se estaba rompiendo todo de un día para el otro”.

Por último, la cantante se refirió a los intentos por reconstruir su pareja y el momento en el que decidió dejar de intentarlo: “Él me pidió perdón, negó todo, tratamos de volver a empezar una vida como familia. Y todo el tiempo el reproche de todas esas cosas. Tuvimos idas y vueltas, pero ahí me planté y dije: “Quiero ser feliz, mi felicidad es mi trabajo. Voy a viajar a Argentina todo el tiempo que sea necesario”. Me rebelé y dije: “Voy a empezar a trabajar”. Hubo muchas situaciones que yo no las tomaba como violentas y cuando vine a Argentina empecé a hacer terapia. Y me decían que naturalizaba cosas que no eran buenas”.

El bozal legal de Icardi a Wanda

Con el objetivo de evitar que su expareja contara detalles de su conflicto, Icardi le impuso a la conductora un bozal legal. A dos días de que se produjera la entrevista, la medida del futbolista le prohibía hacer cualquier mención sobre sus hijas en el programa. En caso de que Nara no lo respetara, esto podía significarle consecuencias tanto legales como económicas.

La noticia se dio a conocer en el ciclo Intrusos, conducido por Florencia de la V en América TV, donde se reveló que Mauro había solicitado a la justicia que Wanda se abstuviera de hacer referencias, directas o indirectas, a sus hijas durante cualquier entrevista. En el programa, la panelista Karina Iavícoli leyó el documento judicial que detalla la orden del Juzgado Civil 106. En este, se estipula que, si la medida no es cumplida, Wanda y Susana Giménez se enfrentarían a una multa millonaria y a la intervención de la justicia penal.

“En ocasión de ser entrevistada por cualquier medio, la señora Wanda Solange Nara debe abstener de efectuar cualquier referencia directa o indirecta hacia sus hijas”, señaló Iavícoli al leer la resolución judicial. Esta disposición también afecta a Susana Giménez y al canal Telefe, quienes deberán acatar la misma restricción, o enfrentar consecuencias legales, incluyendo una multa de diez millones de pesos a favor de Mauro Icardi, según explicó la panelista.





