Mauro Icardi fulminó a Wanda Nara: “Tenías una doble vida”

Hoy 16:58

A pocas horas de que Wanda Nara fuera entrevistada por Susana Giménez, su expareja y padre de sus hijas, Mauro Icardi, habría hecho un fuerte descargo que Pepe Ochoa publicó en X (Twitter).

“Esto me mandó Mauro Icardi post entrevista de Wanda Nara con Susana Giménez. ‘Tenías una doble vida mientras yo cuidaba de nuestros hijos’. Esto termina MAL”, sentenció el panelista.

“¿Victimizarte después de que te jactaste ante los periodistas que criticás de contarles que me engañaste a mí y a tus hijos desde hace tres años? ¿Y de que aseveraras ser infiel hace tres años? Vos lo afirmaste, te olvidaste de que mientras yo cuidaba a mis hijas y a sus hermanos, creyendo que estabas trabajando, estabas viviendo una doble vida”, habría dicho Mauro.

En su supuesto descargo, Mauro Icardi siguió apuntando muy fuerte contra Wanda Nara.

“La diferencia entre vos y yo es que yo cometí un error y te lo dije primero a vos, vos misma lo contaste, a Susana incluso, ¿le mentiste en ese entonces? No me extrañaría, pudiste elegir, yo te di la chance, vos decidiste fingir demencia y seguir, nadie te obligó, qué te llevó a quedarte y a tener una doble vida, no lo sé...”

“Nunca fui de caza en mi vida, inventaste algo que tendrás que demostrarlo en la Justicia. Injuriás y difamás, excelente actriz, se te cayó la careta. Mostraste chats viejos, no me interesás, no estoy obsesionado, ni tengo una relación con nadie, mentiras y más mentiras...”.

“Mi única prioridad son mis hijas y recuperarme de mi lesión, no mostrás nada porque no existe, como siempre mostrás lo que te conviene y fuera de contexto. Veremos qué hacés cuando la Justicia pericie pruebas reales, no chats viejos y audios hechos con IA”, habría sentenciado Mauro.