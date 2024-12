Tini lanzó "El Cielo", su nuevo single que aborda el fin de un gran amor con nostalgia y sonidos electrónicos

Tini Stoessel está de vuelta con su nueva canción “El cielo”. La artista pop regresa luego de su disco introspectivo Un mechón de pelo, reinventando su pop al sumar un sonido electrónico y con destellos de disco.

Luego de una extensa campaña de marketing basada en el misterio, la cantante de “Miénteme” estrenó hoy un nuevo single en el que habla sobre una relación que se terminó de manera sorpresiva, lo cual podría hacer alusión a su vínculo con Rodrigo De Paul.

El single llegó acompañado de un videoclip dirigido por Malu Boruchowicz en el que se ve a la cantante bailando en un bosque junto a un cuerpo de bailarines que interpretan esta canción de talante disco pero con una letra nostálgica.

“Ojalá siguiera enamorada de vos, ojalá te viera como me ves vos. Mi corazón no te siente, aunque te ve”, expresa la artista en esta nueva canción que podría ser el adelanto de su próximo disco y en la que, sin dudas, muestra una nueva faceta sonora que le acerca al techno.

“Si nos queríamos tanto y ahora no”, agrega en esta letra y hace establece intertextualidad con su hit “Cupido”. En la misma estrofa, la hija de Alejandro Stoessel suma “si el amor se acabó de la nada” y así refuerza la idea de una ruptura amorosa inesperada, tal como la que sucedió entre ella y el futbolista.

Letra completa de “El cielo” de Tini Stoessel

Ojalá siguiera enamorada de vos,

ojalá te viera como me ves vos.

Mi corazón no te siente, aunque te ve,

ojalá no fuese tuya esta canción.

Si te mentí, baby, te pido perdón,

si yo intenté quedarme y no me salió.

Te juro cien que a mí también me dolió (oh oh).

Lo que pasó entre tú y yo, (yo),

fue lindo mientras duró, (ro).

Y no me arrepiento, aunque ya no quede nada,

y no me arrepiento, aunque nunca funcionó.

Lo que pasó entre tú y yo, (yo),

fue querer tocar el cielo,

y el cielo se cayó justo en el momento

en el que yo te abrazaba.

Y no fuiste tú, pero tampoco fui yo.

Cuando dices que no soy la misma de antes,

cuando dices que nunca te vi suficiente,

perdoná, vos también decidiste quedarte,

pero al menos hoy yo te lo digo de frente.

¿Qué nos pasó? ¿Qué no duró?

Nuestra canción se acabó de la nada.

Si nos queríamos tanto, y ahora no.

Si nos queríamos tanto, y ni nada (repetí).

Si el amor se acabó de la nada (repetí),

si el amor se me fue de la nada (repetí).

En realidad, no fue de la nada (eh eh).