Wanda Nara ganó un Martín Fierro de la Moda y se lo dedicó a L-Gante

Wanda Nara fue premiada en los Martín Fierro de la Moda y sorprendió en su reflexivo discurso con un especial mensaje para el músico.

Hoy 06:33

El viernes por la noche, Wanda Nara asistió a los Premios Martín Fierro de la Moda 2024 en los estudios de Telefe, y fue premiada como mejor estilo en conducción femenina por su labor al frente de Bake Off.

Con mucha expectativa puesta su discurso debido a su escandaloso presente, la conductora subió a recibir la estatuilla y mencionó: “Que lindo ver tanto colegas, la terna muy difícil porque son mujeres que se visten increíbles, y este Martín Fierro es un poco al equipo. Esta noche estoy vestida por la industria argentina”.

"Le quiero agradecer a Telefe, que me da siempre un espacio y nos está yendo muy bien con Bake Off. Le quiero agradecer también a una persona que es mi alma gemela, Kennys. Ojalá todos tuvieran una persona como él, es capaz de darlo todo y más para que siempre me luzca. Ha secado mis lágrimas, ha corrido cuando un vestido se me corría y es capaz de hacer cualquier cosa para que yo me vea bien", continuó.

A su vez, más enamorada que nunca, hizo una especial mención para L-Gante, quien acudió con ella a la ceremonia. "Le quiero agradecer a Elián, que está acá acompañándome, y a mi hermana, que es un tesoro enorme en mi vida", expresó.

Por último, se despidió con una contundente frase, y quizás reflexionando sobre su presente, cerró: "Sean muy felices. Como dijo Mirtha, la vida es corta, hay que ser felices y retirarse a tiempo cuando uno deja de estar bien en un lugar".

El picante comentario de Sol Pérez a Wanda Nara

Este viernes 6 de diciembre APTRA realizó la entrega de los Premios Martín Fierro de la Moda 2024 en Telefe para premiar a lo más destacado de la industria en el país.

La alfombra roja estuvo a cargo de Sol Pérez y Robertito Funes, que recibieron a todas las figuras antes de la ceremonia. Así fue el caso de Wanda Nara y L-Gante, que protagonizaron un filoso momento con la panelista.

Mientras ambos se mostraban muy contentos de estar juntos en el evento, Sol decidió hacer un inesperado comentario y deslizó: “Fan de su relación…”.

En sus palabras, Sol hizo alusión al meme de Cazzu y Cristian Nodal, que recibieron ese comentario de Angela Aguilar, quien después fue amante del cantante y terminó en una relación con él.

Más allá del humor, en medio de las risas Sol elevó la apuesta y dada su historia con la China Suarez, remató: “¿Vos estas acostumbrada, no? A lo de fan de la relación…”."Si. Esta bien, mientras sea con buena onda….", cerró Wanda.