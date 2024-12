Iván de Pineda, emocionado al recibir el Martín Fierro de Oro 2024: “Arranqué siendo un adolescente”

En una charla con Teleshow, el modelo expresó su sorpresa y emoción al ser galardonado. El conductor recordó sus humildes comienzos en la industria y agradeció el reconocimiento a su trayectoria.

Hoy 09:12

En una noche cargada de glamour, los Martín Fierro de la Moda 2024 premiaron a los mejores diseñadores, modelos y figuras del fashionismo argentino. Con más de 250 invitados, el evento destacó el trabajo de diversas figuras en ámbitos como televisión, redes sociales y streaming. Sin embargo, el gran galardonado de la jornada fue Iván de Pineda, quien se alzó con el Oro. En medio de la alegría por su triunfo, el modelo charló con Teleshow y expresó sus sensaciones.

Después de una extensa jornada, el momento más esperado de la velada había quedado en manos de Valeria Mazza, quien fue la encargada de anunciar al gran ganador de la noche. Fue así como, tras unos segundos de suspenso, la conductora anunció: “El Martín Fierro de Oro es para Iván de Pineda”. Con gesto de sorpresa, el modelo buscaba mostrar su agradecimiento. Bajo una lluvia de papeles dorados, el conductor se dirigió al atril y recibió el premio de manos de Pampita, la ganadora de la edición anterior.

Desde esa posición, y bajo la mirada de todos los presentes, el gran ganador comentó: “Muchísimas gracias, la verdad que es total y absolutamente inesperado. Muchas gracias Aptra, muchas gracias al jurado de la moda. Qué decir. Es un camino que inicié prácticamente hace 30 años, sin quererlo. Quería ser abogado y diplomático y acá estoy en esta noche compartiendo con todos ustedes después de tantas décadas. Muchas gracias a todas las personas con las cuales me ha tocado interactuar a lo largo de tantos años. La moda ha sido, es y seguramente será un viaje inolvidable, en una industria que tiene cosas increíbles y que me dio la oportunidad de viajar por todo el mundo”.

Por último, Iván destacó: “Gracias a todas las personas, desde mis comienzos. Pasando por todas las agencias, bookers, toda la gente que me acompañó, mis amigos que siempre estuvieron ahí. Y sobre todo mi familia, porque empecé a viajar y a trabajar en la moda muy pequeño, cuando tenia casi 17 años. Y siempre me apoyaron, estuvieron al lado mío. Agradezco a mi madre, a mis hermanos, a toda mi familia. También a la persona que hace casi 26 años está conmigo, Luchi, la Pocha, que es una divina absoluta que me banca siempre. Y por último aplaudir esta moda argentina y la moda en la televisión, que es un punto de unión muy importante”. Durante la jornada, de Pineda había obtenido el Martín Fierro a Mejor estilo en conducción masculina por su labor en Escape Perfecto (Telefe).

Inmediatamente, el conductor recibió los saludos y las felicitaciones de todos los presentes. Tras posar con los demás ganadores, de Pineda expresó lo que sentía. “Me siento sorprendido, contento. Muchas gracias, son demasiado generosos con esto. Arranqué siendo un adolescente y, siempre lo digo, me ha dado mucha satisfacción a nivel personal y profesional. Lo personal es lo que destaco muchísimo”, contó mientras acomodaba su estatuilla en el atril.

Luego, la figura reflexionó sobre su futuro en la industria: “La moda tiene esto, el espíritu de los tiempos y transportarse para adelante. Creo que de a poco surgen nuevos proyectos que tienen que ver con el mundo de la moda, así que ahí estaré atento”.

Minutos más tarde, en medio de la celebración por el final de la ceremonia, Valeria Mazza charló con Teleshow y mostró su alegría luego de que su compañero recibiera el premio más deseado de la jornada: “Fue una linda noche de emociones y sorpresas, me encantó que Iván se llevará el Oro. Se lo re merece, es el modelo argentino. La persona que nació en la moda, pero que al mismo tiempo este rubro le abrió las puertas y que pudo mostrarse y crecer en otros ámbitos. Él llevó la moda argentina al mundo, por eso me encanta que se lleve este Martín Fierro”.