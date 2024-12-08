Se cumplen 7 años de la histórica final de la Copa Libertadores entre River y Boca en Madrid

El Millo alcanzó la “gloria eterna” al superar al Xeneize por 3-1 en una final que marcó a fuego a los dos clubes más importantes de la Argentina.

El 9 de diciembre de 2018 quedó marcado como uno de los días más emblemáticos en la historia del fútbol sudamericano.

Este martes se cumplen siete años de la recordada final de la Copa Libertadores entre River Plate y Boca Juniors, disputada en el estadio Santiago Bernabéu de Madrid. Un evento sin precedentes que definió al campeón del certamen más importante de América y dejó una huella imborrable en la rivalidad más grande del país.

El camino hacia Madrid estuvo cargado de controversias y emociones. La ida, jugada en la Bombonera el 11 de noviembre, había dejado un empate 2-2 tras un vibrante duelo. Boca se adelantó con goles de Ramón Ábila y Darío Benedetto, mientras que River igualó gracias a Lucas Pratto y un desafortunado gol en contra de Carlos Izquierdoz.

Sin embargo, la vuelta, prevista inicialmente para el Monumental, se suspendió tras un ataque al micro de Boca por parte de hinchas locales. Este incidente llevó a que la Conmebol trasladara el partido a España, un hecho que generó polémica y críticas a nivel internacional.

En el Bernabéu, el espectáculo estuvo a la altura de las expectativas. Boca comenzó mejor y se puso en ventaja con un gran gol de Benedetto tras una asistencia de Nahitan Nández.

Sin embargo, en el segundo tiempo, River reaccionó de la mano de Juan Fernando Quintero, quien ingresó para cambiar el ritmo del partido. Lucas Pratto igualó el marcador tras una gran jugada colectiva, y en el tiempo extra, un golazo de Quintero desde afuera del área inclinó la balanza a favor de los de Núñez.

Con Boca volcado al ataque y con dos jugadores menos por la expulsión de Wilmar Barrios y la lesión de Fernando Gago, Gonzalo "Pity" Martínez selló el 3-1 definitivo con una corrida memorable en el último minuto.

Un quiebre histórico

Aquella final no solo otorgó a River su cuarta Copa Libertadores, sino que marcó un antes y un después en la rivalidad con Boca. Para Marcelo Gallardo, fue la consagración como el entrenador más importante en la historia del club, mientras que para Boca significó un golpe difícil de superar. Más allá de los títulos y estadísticas, el legado de aquella noche en Madrid sigue siendo tema de conversación y debate entre los hinchas de ambos equipos.

A siete años de aquel partido, la final de Madrid permanece como un hito en el fútbol mundial, un enfrentamiento que será recordado por siempre como el Superclásico más importante de todos los tiempos.