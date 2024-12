Siria: encontraron a un ciudadano estadounidense que habría sido detenido por el régimen de Bashar Al Assad

Fue encontrado vivo en las afueras de Damasco. La cadena de televisión controlada por los rebeldes identificó al sujeto como Travis Timmerman.

Hoy 17:21

Un hombre estadounidense, detenido durante meses en una prisión de Siria tras entrar en el país a pie, dijo que fue liberado por hombres armados con martillos mientras los rebeldes derrocaban al régimen de Bashar al Assad.

El individuo, que más tarde se identificó como Travis Timmerman ante la cadena de noticias CBS, socio en Estados Unidos de la BBC, fue encontrado por los residentes cerca de la capital, Damasco.

El hecho se produce en un momento en que los rebeldes dicen que tienen la intención de cerrar las prisiones de Al Assad y rastrear a los implicados en la tortura o el asesinato de detenidos.

"Los perseguiremos en Siria y pedimos a los países que entreguen a los que huyeron para que podamos lograr justicia", dijo el líder rebelde Ahmed al Sharaa, también conocido como Abu Mohammed al Jolani.

Timmerman dijo que fue detenido al entrar en el país hace siete meses.

El estadounidense fue reportado como desaparecido en mayo y visto por última vez en la capital de Hungría, Budapest, según la Patrulla Estatal de Carreteras de Misuri y las autoridades húngaras.

Te recomendamos: La Defensa Civil siria concluyó la búsqueda de reclusos en la prisión de Sednaya

El lunes, un día después de que los rebeldes tomaran el control de Damasco y derrocaran a Al Assad, Timmerman dijo que dos hombres armados con un martillo rompieron la puerta de su prisión.

"Estaba derribada, me despertó", dijo.

"Pensé que los guardias todavía estaban allí, así que pensé que la guerra podría haber sido más activa de lo que terminó siendo... Una vez que salimos, no hubo resistencia, no hubo combates reales".

"Me siento bien"

El hombre de 30 años dijo que salió de la prisión con un grupo grande de personas y que había estado tratando de llegar a Jordania.

Expresó que "tuvo algunos momentos de miedo" cuando salió de la prisión, y agregó que desde entonces había estado más preocupado por encontrar un lugar para dormir.

Sin embargo, la gente local atendió sus solicitudes de comida y asistencia.

"Ellos venían a mí, en su mayoría", dijo Timmerman.

El secretario de Estado de Estados Unidos, Antony Blinken, declaró el jueves que Washington estaba "trabajando para traer [a Timmerman] a casa".

HACÉ CLICK AQUÍ PARA UNIRTE AL CANAL DE WHATSAPP DE DIARIO PANORAMA Y ESTAR SIEMPRE INFORMADO

Te recomendamos: El líder rebelde de Siria aseguró que no habrá “otra” guerra en el país

Blinken, hablando durante una visita a Jordania, agregó que no podía dar ningún detalle sobre "exactamente lo que va a suceder".

Miles de prisioneros han sido liberados desde la caída de Al Assad durante el fin de semana.

Las imágenes han mostrado a hombres, mujeres, y en algunos casos niños, saliendo de celdas abarrotadas sin ventanas, a menudo desorientados y sin darse cuenta de los eventos que habían tenido lugar afuera.

Timmerman comentó que se encontraba en buenas condiciones.

"Me siento bien. Me han alimentado y me han dado de beber, así que me siento bien", le dijo a CBS.

Te recomendamos: Quién es Abu Mohammed al-Golani, el jihadista que abandonó Al-Qaeda y lideró la ofensiva que derrocó a Al-Assad en Siria

Añadió que utilizó un teléfono móvil durante su detención y que habló con su familia hace tres semanas.

En declaraciones a la cadena estadounidense NBC, Timmerman dijo que cruzó las montañas entre Líbano y Siria en una "peregrinación" y que "estuvo leyendo mucho las escrituras".

También comentó que había rechazado la oportunidad de ponerse en contacto con funcionarios estadounidenses.

Continúa la búsqueda de prisioneros y desaparecidos

El martes, el portavoz del Departamento de Estado, Matthew Miller, dijo que Estados Unidos pidió al principal grupo rebelde de Siria, Hayat Tahrir al Sham (HTS), que ayude a localizar y liberar al periodista estadounidense Austin Tice.

Se cree que Tice, un periodista independiente, fue tomado prisionero cerca de Damasco el 14 de agosto de 2012 mientras cubría la guerra civil del país.

Fue visto por última vez en un video, con los ojos vendados y en aparente angustia, publicado en internet semanas después de su captura. Estados Unidos cree que estaba detenido por el régimen de Al Assad.

El presidente Joe Biden dijo que Estados Unidos cree que Tice está vivo, pero que deben determinar su ubicación.

El régimen de Al Assad era conocido por sus cárceles extremadamente duras, donde el Observatorio Sirio de Derechos Humanos, un grupo de monitoreo con sede en Reino Unido, estima que casi 60.000 personas fueron torturadas y asesinadas.

En todo Siria esta semana, las familias desesperadas por encontrar a sus seres queridos han estado acudiendo en masa a estos oscuros lugares de detención.

La Organización de Defensa Civil Siria, conocida como los Cascos Blancos, ha estado ayudando en la búsqueda, incluso en el infame complejo penitenciario de Saydnaya, descrito por los grupos de derechos humanos como un "matadero humano".

"Estamos buscando prisiones secretas en varias zonas de Damasco", le dijo Raed Saleh, director de los Cascos Blancos, a la BBC.

"No podemos decir demasiado sobre esto, pero estamos buscando".

Los Cascos Blancos, conocidos por sacar a los sobrevivientes de los escombros durante la devastadora guerra civil de Siria, dicen que ayudaron a recuperar a miles de detenidos de las cárceles.

Pero muchas familias siguen buscando en vano.

"Lo que ocurrió en Saydnaya es muy doloroso para las familias que estaban esperando a sus seres queridos", reconoció Saleh.

"Nuestra incapacidad para encontrar a otros prisioneros en Saydnaya después de la liberación inicial, significa que las personas que estaban allí han muerto o se encuentran en otro lugar.

"Tenemos al menos dos equipos que buscan prisioneros", agregó.

"Un equipo con perros rastreadores de la policía, y otro equipo especializado en abrir cerraduras y entrar en celdas."