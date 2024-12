“Fin del silencio”: Calu Rivero ganó el juicio por daños y perjuicios que le inició Juan Darthés

La actriz expresó su gratitud hacia sus abogadas en Instagram, luego de un proceso legal que se extendió por casi siete años.

Hoy 18:08

“Hoy, con el corazón lleno de gratitud”. Con esa frase comienza el extenso y sentido texto que Calu Rivero compartió en su cuenta de Instagram, luego de que trascendiera la noticia de que la Justicia había fallado a su favor en la causa que Juan Darthés le inició por daños y perjuicios por haber denunciado públicamente que había sido víctima de acoso por parte del actor.

“Quiero cerrar un capítulo de mi vida reconociendo el trabajo excepcional de dos mujeres abogadas, especialistas en perspectiva de género, que me acompañaron y defendieron en un proceso tan largo como injusto. Gracias a ellas, Raquel Hermida Leyenda y Marcela Arvia, y a la increíble red de contención que construyeron desde su fundación, pude enfrentar y ganar un juicio por daños y perjuicios que Darthés inició contra mí cuando me animé a ser la primera en alzar la voz y denunciar”, continúa el escrito de la protagonista de Mis amigos de siempre y El elegido. “El compromiso de ambas no solo me devolvieron la tranquilidad, sino que también reafirman la necesidad de profesionales como ellas: valientes, sororas y dispuestas a transformar el sistema. Agradezco profundamente que hayan caminado conmigo este proceso tan lleno de exposición y desafíos. Gracias por no soltarme”, finaliza, junto a los hashtags #lavozcierraciclos y #findelsilencio.

La noticia sobre el nuevo revés judicial contra Darthés la dio a conocer el miércoles Luis Bremer en el ciclo de América A la tarde. “Punto final de la Justicia argentina contra Juan Darthés. El actor había iniciado tres causas contra tres mujeres que lo habían denunciado a él, Anita Co, Natalia Juncos y Calu Rivero; dos penales y una civil. ¿Qué pasó? La Justicia dijo que en la pericia psicológica en el proceso de daños, hay ausencia de daños. Darthés no padeció ningún daño y, por lo tanto, perdió la causa contra Calu Rivero”, informo el periodista. Y sumó: “Un dato más: Anita y Calu son testigos de Thelma Fardín en Brasil. Recordemos que Darthés recurrió allí la sentencia al Tribunal Superior; esto está en trámite, por lo tanto, sigue condenado”, sumó, en referencia a la apelación que realizó el intérprete -cuyo nombre real es Juan Pacífico- tras haber sido encontrado culpable del delito de abuso sexual contra Fardin y sentenciado a seis años de prisión.

Rivero fue la primera de las cuatro actrices que acusaron al actor de Simona de acoso y abuso sexual. Su derrotero comenzó en el mejor momento de su carrera. Su personaje en Dulce Amor -el exitoso culebrón que Telefe puso al aire en enero de 2012-, fue ganando cada vez más fanáticos. La relación que esta chica recién llegada al país comenzaba a mantener con Julián (Darthés) se transformó, también, en la más comentada en las redes. No era para menos. Dentro de la historia clásica, Natacha Bandi se atrevía a conquistar a un hombre mayor, casado y que, además, era el chofer de la familia.

Cuando promediaba la historia, Rivero sorprendió a todos abandonando la tira. En aquel momento, comenzaron a sonar los rumores de acoso y algunos medios también se atrevieron a mencionar la palabra abuso como causa de su renuncia. Ella desmintió siempre la segunda versión, pero pasarían varios años hasta que decidiera contar finalmente su verdad. Lo hizo en una entrevista radial, donde a propósito del movimiento MeToo expresó: “Yo viví el acoso en carne propia”. No dio nombres, pero su declaración mereció una demanda de Darthés por daños y perjuicios, y de esta manera comenzó un derrotero de la pareja de ficción por los tribunales y también por los medios.

Una de las colegas de Rivero que salió rápidamente a respaldarla fue Griselda Siciliani, compañera de ambos en Patito Feo, y también María Valenzuela, que había sido parte del elenco de Dulce amor. Con el correr de los meses, decenas de colegas comenzaron a brindarle abiertamente su apoyo. Dos actrices, Anita Co y Natalia Juncos también denunciaron al actor, pero por haber abusado de ellas.

“Es importante ponerlo en contexto: esto fue cinco años atrás y la sociedad no estaba preparada para hablar de estos temas; lo que viví estaba completamente naturalizado, pasaba acá y en el mundo”, señaló Rivero en el programa 50 Minutos, de LN+. Durante la entrevista, contó que Darthés se sobrepasó en reiteradas oportunidades luego de que ella le hubiera marcado y dicho que no se sentía cómoda. “Noté que algo estaba mal y lo comuniqué; no hubo escucha y fui yo la que tuvo que dar un paso al costado y dejar de trabajar”, indicó.

Darthés, que estaba a punto de estrenar Simona, en 2018, utilizó la pantalla de Eltrece para contraatacar. Lo hizo en la mesa de Mirtha Legrand. Y a pesar de las fuertes campañas en las redes sociales, Polka decidió mantenerlo en el elenco de la tira juvenil.

Horas después de que el colectivo Actrices Argentinas llamara a una conferencia de prensa para acompañar la denuncia de violación de Thelma Fardin, Ana Rosenfeld, la entonces abogada del actor en la causa contra Rivero, anunció que renunciaba a ser su letrada.

Mientras Fardin contaba los hechos ocurridos en Nicaragua -durante una gira de Patito feo, cuando ella tenía apenas 16 años y Darthés, 45-, Calu Rivero estaba presente junto a decenas de actrices que decidieron acompañar la denuncia. “Gracias a que alguien habló, yo pude hablar”, expresó Thelma, en agradecimiento al momento en que colega decidió romper el silencio.