Policía desató el terror durante la madrugada de Monte Quemado: mató a su hija, a su ex suegra y se suicidó

David Ábalos además hirió de gravedad a su ex suegro, a su hijo mayor y a la madre de los niños.

Hoy 10:46

David Ábalos, un policía de Monte Quemado, desató una verdadera masacre durante la madrugada en una vivienda del barrio El Triángulo de la ciudad cabecera del departamento Copo.

Ábalos estaba separado de su esposa, y todo comenzó cuando llegó a la casa de ella para entregar a sus dos hijos. Allí comenzó a discutir con su expareja Lorena Navarro y la violencia escaló hasta que el policía sacó un arma y comenzó a disparar.

Las balas alcanzaron a su ex suegra, Olga Cuellar y a su hija de 2 años que fallecieron como consecuencias de las heridas. Además, su ex pareja, su ex suegro Mario Navarro y su hijo mayor de 9 años también fueron alcanzados por los proyectiles, aunque sobrevivieron.

Tras la balacera, Ábalos se quitó la vida de un disparo.

En la escena se hallaron proyectiles de una pistola Bersa calibre 45.