Roberto García Moritán se expresó sobre su ruptura con Pampita y su salida del gobierno porteño: "Lecciones"

El economista dio a conocer su balance del año pasado, que incluyó tanto crisis como oportunidades de aprendizaje.

Hoy 17:06

Roberto García Moritán dio vuelta la página de un año complicado. La segunda mitad de 2024 lo tuvo en el centro del foco mediático. Luego de su separación de Pampita Ardohain y de su salida como funcionario del gobierno porteño, estuvo internado en una clínica saludable de Entre Ríos y coronó el año con un escandaloso paso por la mesa de Mirtha Legrand.

En ese panorama, el economista eligió pasar las fiestas de fin de año en Punta del Este, en compañía de sus hijos. En las fotos de rigor, posó con Delfina y Santino, fruto de su relación con Milagros Brito, y la pequeña Ana, de tres años y medio, que tuvo durante su vínculo con la pampeana. Además, realizó una profunda reflexión sobre las emociones vividas en los últimos doce meses, en los que se separó después de cinco años y dejó su cargo de ministro de Desarrollo Económico en la Ciudad de Buenos Aires.

“Hoy cierro un capítulo que me dejó lecciones profundas. Este año fue más difícil de lo que imaginé, lleno de momentos de tristeza y desafíos, pero también de crecimiento y aprendizaje”, expresó Roberto en el posteo, en el que posa con sus hijos en la postal nocturna. “Estoy convencido que las dificultades nos enseñan más que los momentos fáciles, y aunque el camino fue duro, me voy con la certeza de que cada experiencia me hizo más fuerte y más consciente de lo que realmente importa”, agregó.

En la publicación, el economista expresó su gratitud “a quienes estuvieron a mi lado, a los que me dieron su apoyo, su amor y su comprensión”. Y se mostró entusiasmado de cara a lo que se viene: “El próximo año es una nueva oportunidad, un nuevo comienzo, y aunque no sé lo que me deparará, tengo certeza de que se viene un gran año. Adiós, 2024. Bienvenido, 2025″, concluyó.

Al igual que su hija mayor, Roberto optó por un look total white, en contraste con Santino que eligió camisa y pantalón negros. Anita también estuvo de blanco, con un vestido floreado, sandalias marrones y una gran sonrisa para acompañar a su papá.