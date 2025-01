Pampita habló a corazón abierto sobre su vínculo con Benjamín Vicuña: “Somos sobrevivientes del mismo dolor”

La modelo dejó en claro que le desea lo mejor a su expareja. Además, se refirió a la muerte de Blanca, la hija que tuvieron en común.

Hoy 21:27

Pampita Ardohain dejó en claro que mantiene una excelente relación con Benjamín Vicuña, con quien estuvo en pareja entre 2005 y 2015. Atrás quedaron los motivos de la ruptura, solo le interesan los aspectos que los mantienen unidos: acompañar en todo a sus hijos Bautista, Benicio y Beltrán, y el recuerdo de Blanca, la hija que tuvieron en común y que murió el 8 de septiembre en Chile.

En diálogo con Barbie Simons para El Observador, la modelo habló a corazón abierto y se refirió a su vínculo con el actor. “Siempre voy a estar feliz que a él le vaya bien en algo. Nosotros tenemos un lazo muy fuerte, somos sobrevivientes del mismo dolor. Entonces, cada cosa que a él le vaya bien”, aseguró en referencia a la trágica partida de la nena que tenía 6 años.

Luego, aclaró que le desea lo mejor a sus ex y cómo se siente cuando ve que ha logrado superar muchísimas situaciones hostiles. “A mí me da orgullo verlo estar parado, verlo seguir su vida, verlo ser feliz, verlo enamorarse de su novia, verlo criar a sus hijos bien, a mí me llena de orgullo verlo parado”, completó.