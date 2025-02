Después de cinco días, encontraron muerto al turista argentino que había desaparecido en Brasil

La Policía localizó su cuerpo a orillas del río donde sospechaban que había caído.

Hoy 16:52

Después de cinco días de intensa búsqueda, encontraron muerto a Federico Bruni, el turista argentino que había desaparecido en la selva de Brasil. La Policía localizó su cuerpo a orillas del río donde sospechaban que había caído.

Bruni estaba perdido en la selva de Sao Bonifacio, en Santa Catarina, Brasil, anunciaron sus familiares en las redes sociales. Bruni era de Munro, tenía 32 años y le gustaba recorrer lugares donde predomina la naturaleza. Aunque visitó ese país anteriormente, nunca había visitado el lugar donde desapareció. Sin embargo, acostumbraba instalarse en zonas selváticas y pueblos aislados.

Federico llegó a Florianópolis en diciembre y se comunicó con su familia por última vez el lunes 27 de enero. Les contó que iba a pasar unos días en un camping donde había poca señal para usar el celular. Los primeros días que no supieron nada de él, no se alarmaron porque creyeron que simplemente no podía comunicarse, pero se alarmaron cuando la Policía los contactó.

Los agentes encontraron la camioneta en la que viajaba, sus pertenencias y a su perra junto a la orilla de un río que desemboca en la selva. También encontraron sus ojotas, lo que fortaleció la hipótesis de que se metió o cayó al agua y fue arrastrado por la corriente. Este sábado, comprobaron esa teoría, su cuerpo estaba a orillas de ese río.

Su hermana, Daniela Bruni, publicó este sábado un sentido mensaje de despedida para su hermano en Instagram. “Gracias, Fede, por ser mi hermano. Te amo hoy y siempre. Perdón por no llegar a tiempo. Te amo, te amamos. Siempre juntos”, escribió la joven junto a una foto. “Siempre juntos, hermano. Descansa en paz, te lo mereces. Te amo”, agregó en una historia donde resumió con imágenes la vida que compartieron.

Además, compartió en sus historias el homenaje que le hicieron varios de sus amigos. “Qué jugador se ganó el cielo. ¡Te voy a extrañar siempre, hermano! PD: ¡Me quedo con ‘vamos, viejo, dale’, tu compañerismo y tus good vibes!”, publicó un allegado.