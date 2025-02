La China Suárez generó un nuevo revuelo en redes con una provocación a Wanda Nara

La novela turca suma un nuevo capítulo con "Hello Kitty" como protagonista, el personaje favorito de ambas.

Wanda Nara y la China Suárez comparten una pasión por Hello Kitty, y suelen mostrar su amor por este personaje en sus redes sociales. Sin embargo, la actriz dio un paso más y, ¿acaso le declaró la guerra a la ex de Mauro Icardi?

Durante su viaje por Italia y Turquía, la ex Casi Ángeles compartió varias fotos, pero una en particular llamó la atención. En la imagen, se la ve abrazada al futbolista y luciendo un buzo con capucha que hace referencia a un personaje de un dibujo animado.

Yanina Latorre explicó en sus redes sociales: "Este es Kuromi, el personaje antagonista de Hello Kitty. La nipona no da puntada sin hilo". Además, dio más detalles sobre el personaje: "Este personaje es una versión ‘oscura’ o traviesa de Hello Kitty. Es rebelde, sarcástico, pero encantador. Es el opuesto de Hello Kitty".

Poco después, Wanda Nara compartió una foto de un helado de Hello Kitty y comentó: "Quiero uno así". Sorprendida, Latorre opinó: “Me vuelvo loca. Si usaran la cabeza para cosas productivas”.

Minutos más tarde, Latorre sorprendió a todos con una revelación inesperada: “Lo que me acabo de enterar... esta gente está muy loca”, dijo. Y agregó: "La batita es de Wanda. Es el vuelto a la foto de L-Gante en el baño de Milán con los perfumes de Mauro”.