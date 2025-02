Un turista murió ahogado en Córdoba y ya son nueve las víctimas de la temporada

El joven de 24 años, que había llegado desde Buenos Aires, estaba visitando una cascada en Río Ceballos. Durante este verano, la provincia ha sido escenario de varios accidentes con circunstancias similares.

El trágico episodio ocurrido en Río Ceballos, provincia de Córdoba, y dejó como saldo la muerte de un joven turista de 24 años, quien se convirtió en la novena víctima fatal por ahogamiento en lo que va del verano en la El joven fue identificado como Lucas Iván Paz, quien ingresó a un río en las inmediaciones del camino Pozos Verdes, en el barrio La Quebrada, con el objetivo de visitar una cascada junto a su hermana.

El hecho ocurrió el martes por la mañana, cuando el joven ingresó al río y comenzó a pedir auxilio al notar que no podía mantenerse a flote. A pesar de los esfuerzos de una persona que logró sacar su cuerpo del agua, ya no presentaba signos vitales, informó El Doce TV.

Las autoridades locales investigan las circunstancias que llevaron a este desenlace fatal, mientras el caso se suma a una preocupante lista de víctimas por ahogamiento en la provincia durante la temporada estival.

En lo que va del verano, las víctimas fatales sufrieron accidentes en las localidades cordobesas de La Calera (Sierras Chicas), Nono (Traslasierra), Villa Rumipal (Valle de Calamuchita), Villa Carlos Paz (Valle de Punilla), el dique Piedras Moras (Calamuchita), Mina Clavero (Traslasierra) y Río Tercero (Tercero Arriba).

Las autoridades locales y los organismos de emergencia suelen emitir recomendaciones para evitar accidentes en los cursos de agua. Entre las medidas más comunes se encuentran evitar ingresar a zonas profundas, prestar atención a las corrientes y no nadar en áreas no habilitadas. Sin embargo, los incidentes registrados este verano reflejan que, en muchos casos, estas advertencias no son suficientes para prevenir tragedias.

El caso más reciente de ahogamiento fue registrado solo dos días antes de la muerte de Lucas Iván Paz. El pasado domingo, la víctima de 37 años identificada como Horacio Quiroga, disfrutaba de una jornada familiar cerca del balneario municipal de Río Tercero; cuando ingresó al agua en la zona del predio del Centro Tradicionalista alrededor de las 19 horas. Testigos relataron que, tras lanzarse al río, Quiroga no volvió a salir a la superficie, lo que generó alarma entre los presentes.

Ante la emergencia, las autoridades locales y los Bomberos Voluntarios acudieron rápidamente al lugar. Según detalló Telefe Córdoba, lograron rescatar al hombre y trasladarlo de inmediato al hospital de la localidad. Sin embargo, pese a los esfuerzos médicos, se confirmó su fallecimiento horas después.

Las primeras hipótesis apuntan a que el hombre habría sufrido un paro cardiorrespiratorio tras ingresar al agua, aunque las autoridades continúan investigando las circunstancias exactas que derivaron en el trágico desenlace.

El verano de 2025 en las sierras de Córdoba está dejando un saldo alarmante de accidentes fatales en sus ríos y balnearios. Días atrás, un hombre de 65 años, identificado como Norberto Jorge Amadeo, falleció en el balneario La Toma, ubicado en la localidad de Mina Clavero. El turista, oriundo de la provincia de Buenos Aires, resbaló mientras intentaba cruzar el río a nado, golpeó su cabeza contra una piedra y fue arrastrado por la corriente, lo que resultó en su trágico deceso.

Su caso se suma al de otras víctimas. Una de ellas ocurrió en el río San Antonio, en el valle de Punilla, también en Córdoba. En esa ocasión, un joven de 33 años, oriundo de La Pampa, perdió la vida tras lanzarse al agua y golpearse contra una roca. Ante el incremento de accidentes, las autoridades locales han reiterado la importancia de tomar precauciones al visitar los ríos y balnearios de la provincia. Entre las recomendaciones más destacadas se encuentran evitar zonas de corrientes fuertes, no ingresar al agua bajo los efectos del alcohol y respetar las indicaciones de los guardavidas. Además, se insta a los turistas a utilizar calzado adecuado para prevenir resbalones en superficies rocosas y a no subestimar la fuerza del agua, incluso en áreas aparentemente tranquilas.