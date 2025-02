José Luis Espert: "A los delincuentes tenés que llenarlos de agujeros"

El diputado oficialista aseguró en una entrevista televisiva que hay que colgar a cuatro o cinco criminales en una plaza pública.

En un contexto marcado por el aumento de la inseguridad en el Gran Buenos Aires, el diputado de La Libertad Avanza, José Luis Espert, generó polémica al plantear dos propuestas para combatir a los delincuentes y a los narcotraficantes.

“No se puede vivir así, a los delincuentes los tenés que llenar de agujeros directamente, llenarlos de agujeros a balazos, sí“, enfatizó el legislador oficialista frente al periodista Jonatan Viale, durante una entrevista en la señal TN.

Espert agregó que, al caer el sol, la Provincia vive “una suerte de toque de queda” que -según él- “deciden los delincuentes”. Y agregó, sin titubeos, ante la consulta del periodista de si hablaba en serio o no: “La gente no da más, colgás cuatro o cinco de estos delincuentes en una plaza pública, después de llenarlos de agujeros, y vas a ver cómo no joden más con la gente de laburo”. Y ratificó ante la inquietud de Viale, por la violenta propuesta: “Sí, llenarlos de balazos, colgarlos en la plaza y decir el próximo sos vos, hijo de puta“, cerró sin rodeos.

El legislador libertario de la Provincia también propuso una drástica solución para combatir a los narcotraficantes. “A los narcos, pasarlos por arriba directamente, a los bunkers de los narcotraficantes, pasarlos por arriba con los tanques. Por eso digo, la intervención federal es para eso”, agregó en el mismo tono que su anterior mensaje.

Y para cerrar el tema, a modo de balance, sostuvo que “hoy, el delincuente se caga de risa frente al policía, porque sabe que el policía, si tira, termina preso él, entonces al policía lo dejás freezado”.