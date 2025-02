Debate caliente en Diputados: “No soy kirchnerista, soy maricón y me la banco”

El diputado Esteban Paulón cuestionó a Milei y a legisladores libertarios por vincular la diversidad con la pedofilia. Denunció una “operación de odio” contra el colectivo travesti-trans y defendió la reciente marcha en repudio a estos discursos.

Hoy 18:00

El diputado socialista Esteban Paulón brindó un enérgico discurso en el recinto este jueves, previo al debate por la suspensión de las PASO. Lo hizo al presentar una cuestión de privilegio contra el presidente Javier Milei, funcionarios de su gabinete y legisladores libertarios de la Cámara baja por las recientes vinculaciones entre la “ideología de género” y la pedofilia.

Paulón, que integra el bloque Encuentro Federal, le puso los colores del orgullo a su banca: colocó una bandera del colectivo travesti trans, llenó de stickers su termo para el mate y usó un abanico y un pin-escarapela del movimiento LGBTIQ+.

“Lo han intentado explicar, pero la verdad es que si el Presidente decidió elegir un caso de una pareja en Estados Unidos para ilustrar el supuesto vínculo entre la bandera de la diversidad y la pedofilia, me pregunto por qué no usó el caso de Gisèle Pelicot en Francia para decir que el matrimonio heterosexual, en su forma más extrema, es abuso sexual”, cuestionó el legislador.

Siguió con otro ejemplo: “¿Por qué no usó la figura del padre (Julio César) Grassi para decir que el catolicismo, en su forma más extrema, es pedofilia? Usó la figura de una pareja de varones porque tenía claro lo que quería decir”.

El nuevo foco de la batalla cultural libertaria es, para Paulón, una “generalización injusta y temeraria que dice que todas las personas homosexuales somos pedófilas”.

El legislador de Encuentro Federal también llevó impresas capturas de pantalla de algunas publicaciones que hicieron en este sentido dos diputados de La Libertad Avanza.

Primero, apuntó contra Santiago Santurio, quien publicó en un portal oficialista una nota titulada: “Organizaciones LGBT convocan a marchar en defensa de la pedofilia y los privilegios”. “Que me diga el diputado Santurio qué expresión a favor de la pedofilia hubo en esa marcha, que me cuente por qué el medio en el que colabora dice eso”, lo cruzó.

Luego, fue el turno de Lilia Lemoine, quien compartió un meme en X en el que refería que la ideología de género es el “caballo de Troya” de la pedofilia. “Se piensan que somos estúpidos y que no entendemos lo que dijo el presidente y nos manda el dibujito”, le endilgó Paulón.

En ese marco, defendió la “marcha antifascista” protagonizada el sábado pasado en repudio a esas expresiones. “Se cansaron de hacer cola diciendo que era una marcha kirchnerista. Yo fui uno de los convocantes de esa marcha. No soy kirchnerista, soy maricón y me la banco, y fui a esa macha a convocar a la sociedad democrática argentina porque no vamos a volver a vivir entre cuatro paredes, como pretende el jefe de Gabinete, Guillermo Francos. ¡Que vaya él a vivir su sexualidad entre cuatro paredes!”, fustigó.

También fue contra el último anuncio del Ejecutivo, que decretó una modificación en la Ley de Identidad de Género: “Hicieron un anuncio temerario, no por la medida, que es una fake news. Acá en Argentina ningún nene trans de cinco años es mutilado, acá lo que se están mutilando son los derechos del colectivo LGBT y la salud pública”.

“Hay una operación de odio y demonización del colectivo travesti-trans, el colectivo más vulnerable de nuestra sociedad. Lo eligen para señalarlo porque es el eslabón más débil”, profundizó.

Antes de su discurso, la diputada Mónica Macha, de Unión por la Patria, había solicitado un apartamiento del reglamento para incorporar al temario una resolución de repudio a los dichos del presidente Javier Milei en el Foro de Davos. Finalmente, la iniciativa no prosperó por no alcanzar la mayoría especial. La votación terminó descartada con 119 votos positivos, 93 negativos y 9 abstenciones.