El conmovedor momento de Dionisio, hijo de Flavio Mendoza, nadando en una de las piletas del show: "Sos un valiente"

A través de sus redes sociales, el coreógrafo compartió las habilidades de su hijo para la natación, sorprendiendo a sus seguidores.

Hoy 11:44

En lo cotidiano, Flavio Mendoza suele exponer en sus redes sociales distintos momentos de su vida junto a su hijo Dionisio, de forma tal en que sus seguidores son testigos de cómo va creciendo el niño. Fue así que recientemente sorprendió a sus seguidores de Instagram al publicar en el feed un video en el que se ve la gran destreza que tiene el chico, de tan solo seis años de edad, para la práctica de la natación. Algo que probablemente tenga que ver con la influencia de la actividad artística de su padre.

En el video en cuestión, se lo puede ver a Dionisio nadando con estilo en una de las piletas esféricas para la disciplina aquadance que se utilizan para su show. Flavio lo dejó nadar y moverse, pero siempre bajo su supervisión. La pubicación, además, estuvo acompañada de un largo texto que el coreógrafo y productor teatral le dedicó a su hijo.

“Te imaginé y pedí a Dios que seas sano, amoroso, simple, tierno… Pero nunca imaginé que venías a este mundo a hacerlo perfecto. Te amo, hijo mío. A nada decís no. Con tus miedos y todo, sos un valiente. Papá también siempre tuvo miedo hasta que apareciste en mi vida. Gracias por dejarme imaginar que el mundo perfecto existe”, comenzó expresandoel productor en el escrito.

A continuación, dio una respuesta solapada a la polémica que se generó con los fuertes dichos de Javier Milei contra la comunidad LGBT en el Foro Económico de Davos. A partir de este episodio, fueron muchas las personas que le reclamaron a Mendoza no haber levantado la voz tras el episodio. “Y si digo todo esto no es porque solo logres cosas difíciles físicas, sino porque no quiero más odio. Quiero que mires a todos con amor y aceptación, sea la religión que sea, sea la orientación sexual que sea, que en este mundo la gente pueda ser feliz, eligiendo lo que quiera para su vida. Es mi deber enseñarte a amar a todos por igual y así el mundo será mejor”, cerró el coreógrafo. Para darle un toque aun más emotivo a la cuestión, eligió musicalizar el posteo con la canción “Imagine”, de John Lennon.

Las imágenes del niño nadando son tan impactantes que el video tuvo un rápido alcance en la audiencia de Instagram y sumó miles de comentarios de inmediato. “Qué hermosas palabras. Lo comparto de principio a fin”, “Grandioso Flavio. Recogerás tu siembra”, “Digno hijo de su padre”, “Con amor todo se puede. Hermosos vos y tu hijo”, “Increíble la enseñanza que le das a tu hijo. Hermoso y gran ejemplo, Flavio”, fueron algunos de los mensajes que recibió Mendoza de parte de sus seguidores.