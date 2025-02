Facundo Isa y su descanso de Los Pumas: "No fue fácil, pero lo necesitaba"

El rugbier santiagueño, ausente en la Selección Argentina en el último tiempo, habló de las razones de su alejamiento y de qué espera a futuro.

Hoy 14:06

Facundo Isa, el tercera línea santiagueño, reveló los motivos que lo llevaron a tomarse un descanso de Los Pumas durante 2024 tras disputar la Copa del Mundo en Francia. El jugador de Toulon explicó que fue una decisión difícil, pero necesaria tanto en lo físico como en lo mental.

"No ha sido nada fácil. Ver a Los Pumas jugar y saber que podría estar ahí no es sencillo, pero lo necesitaba", confesó Isa, quien tomó la determinación de no estar en la órbita del seleccionado este año. "Fue un año muy intenso para mí, después del Mundial sentí que necesitaba parar porque no estaba bien físicamente ni mentalmente. Además, con Toulon se venía un año difícil, podría ser mi última temporada en el club y quería disfrutarlo", agregó en diálogo con Scrum.

El santiagueño también destacó la exigencia de representar a la selección argentina: "Estar en Los Pumas demanda un 150% y yo hablé con el staff porque no estaba al 100%. Hoy me estoy reencontrando como el jugador que quiero ser y me siento mucho mejor".

Su visión sobre Los Pumas desde afuera

A pesar de su ausencia, Isa siguió de cerca el rendimiento del seleccionado y destacó la evolución del equipo. "Se extraña todo, esa intensidad del rugby internacional. Son muchas emociones estar ahí y uno lo siente viendo desde afuera", aseguró.

El tercera línea elogió el desempeño del equipo y la aparición de nuevos jugadores: "Me sentí muy contento por los resultados y por los chicos que debutaron. El equipo mostró carácter y lo que se viene trabajando desde hace años", remarcó.

¿Regreso en 2025?

El santiagueño dejó la puerta abierta para un posible regreso a Los Pumas en 2025. "Eso lo dejo abierto y que fluya. Hablé con Felipe (Contepomi) el año pasado y veremos si este año puedo estar de vuelta en el grupo", expresó.

Además, destacó el crecimiento de la tercera línea con la aparición de Joaquín Oviedo y Bautista Pedemonte. "Oviedo estuvo excelente en el Rugby Championship, y Bauti, aunque después tuvo la lesión, también anduvo muy bien", comentó.

Sobre la última temporada de Los Pumas, Isa fue contundente: "Como loco lo viví. Lo que hicieron fue tremendo. Ganarle a las tres potencias del Rugby Championship es lo que siempre quisimos. Nos vamos acercando al objetivo de estar entre los más grandes", sentenció.

Su presente en Toulon y negociaciones con Toulouse

Isa también habló sobre su actualidad en Toulon y su futuro profesional. "Estoy muy contento. Hice toda la pretemporada y sumé muchos minutos. Ahora con el parate del Seis Naciones tenemos un descanso antes de la segunda parte del Top 14", explicó.

El santiagueño acumula 11 partidos en la temporada (ocho en el Top 14 y tres en la Champions Cup), con cuatro tries anotados.

Sobre su futuro, el forward argentino se encuentra en conversaciones con Toulouse, aunque no descarta continuar en Toulon. "Soy muy de la ciudad, quiero mucho a la gente y al club. Sueño con retirarme en Toulon, pero no es fácil. Llevo más de siete años aquí y también me gustaría vivir otra experiencia", concluyó.