Wanda Nara mostró cómo se baña y le tiró una indirecta a Maxi López

La mediática dio que hablar en las redes sociales y varios usuarios pusieron en alerta a la esposa sueca del ex River.

Hoy 16:20

Wanda Nara cruzó un límite este viernes por la noche. Compartió una foto íntima desde el jacuzzi de su casa y les mostró a sus seguidores de Instagram la particular canción que estaba escuchando para ese rato de relax en soledad. La elegida fue una del español Quevedo, donde la menciona junto a Maxi López, su primer marido.

HACÉ CLICK AQUÍ PARA UNIRTE AL CANAL DE WHATSAPP DE DIARIO PANORAMA Y ESTAR SIEMPRE INFORMADO

“Carita buena, pero ere’ mala. Tú estás pa’ mí, no pa’ sus vaina’ rara’. Tengo ganas de verte cara a cara. Él e’ Maxi López y tú mi Wanda Nara”, fue el fragmento del hit que eligió para musicalizar su baño, y varios de sus seguidores no tardaron en interpretar de que se trataba una clara indirecta hacia el ex River Plate.

Este incipiente escándalo se desata días después del mal momento que vivió Daniela Christiansson, la actual de Maxi. Mientras que él estaba en la Argentina con sus hijos, a ella le llegaron cientos de mensajes en los que le recomendaban que cuidara a su esposo. “Señora, lleve a su marido urgente porque se puede quedar sin él”, “Llevatelo de una vez a Maxi”, “Ojo con la Wandi que está suelta”, “Mucho ojo con Wanda porque te puede quitar a tu esposo”, “Seguro Maxi ya le comió la hamburguesa para recordar viejos tiempos”, le escribieron.