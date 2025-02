Simona Guatieri revivió el doloroso episodio de su separación con Keita Baldé tras descubrir que le fue infiel con Wanda Nara

La modelo contó que al principio intentó defender su matrimonio, pero Wanda le envió pruebas contundentes que inevitablemente condujeron al divorcio.

Simona Guatieri revivió este sábado el doloroso episodio de su separación con Keita Baldé tras descubrir que le fue infiel con Wanda Nara. Por primera vez desde que estalló el escándalo en 2023, la modelo concedió una entrevista al ciclo italiano Verissimo TV, en la que además, detalló cómo afecto todo esto a su vida personal y familiar.

La modelo contó que al principio intentó defender su matrimonio, pero Wanda le envió pruebas contundentes que inevitablemente condujeron al divorcio: “Cuando las fotos y los mensajes llegaron, ya no hubo forma de negarlo. Me costó mucho, pero sabía que tenía que separarme por el bienestar de mis hijos”.

Sobre esta línea, la morocha admitió que debió tomar calmantes para poder dormir, debido a la angustia que le generó la repercusión mediática. “Me sentí rota por dentro, me costaba respirar”, recordó entre lágrimas y aseguró que pese a sus esfuerzos por reconstruir su relación, ella no pudo soportar la traición.

En otro apartado, se reprodujo un clip en el que Keita aseguró que Wanda lo usó para vengarse de Mauro Icardi: “Ella decía ‘Me traicionaste una vez, yo te traicioné con esta’... los juegos entre Wanda y Mauro no son mi vida, repito, no digo que no haya cometido un error, solo estoy culpando a Wanda por cómo manejó la cosa y cómo lo monetizó, creo que no tiene corazón”.

A esta declaración se sumó Simona y señaló directamente a Wanda. “Nosotros nunca habríamos hecho esto tan mediático, pero ella lo decidió así. Es algo que no puedo perdonar, especialmente por el daño que causó a mis hijos”, concluyó.

Hace varias semanas, salió a la luz un video en el que aparecen Wanda Nara y Keita Baldé realizando un reto de TikTok, que data de enero del 2023. Tras la filtración, se supo que el futbolista senegalés acudió a la justicia italiana para denunciar a la mediática y también a Mauro Icardi por “daños, perjuicios y hostigamiento sistemático”.

Con esta medida, buscaban impedir que se filtren otros contenidos que puedan dañar su imagen y atentar contra la estabilidad de su exesposa e hijos.

Esta información fue expuesta en el ciclo Desayuno Americano (América), donde el panelista Juan Etchegoyen compartió los mensajes que recibió por parte de la exmujer del jugador, Simona Guatieri, sobre este tema: “Confirmo la denuncia. Todo esto es una locura total de personas enfermas, sin vergüenza y sin moral. Yo en televisión no salgo a hablar de cosas que hacen dos enfermos mentales, que están en el mismo nivel”.

Así mismo, añadió visiblemente indignada: “Cuando llega lo que tiene que llegar, le van a sacar las ganas de jugar con todo esto”.

Al parecer, los abogados de Baldé estuvieron en la Argentina para conocer de cerca el caso sobre los videos que involucran a su representado. Sobre esto, sería posible trazar una estrategia legal que obligue a Icardi y Wanda a responder por el daño moral que tanto Baldé como Guatieri aún reclaman desde Milán.