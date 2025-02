“Esto ya es demasiado”: las explosivas declaraciones de Cascini tras la derrota de Boca ante Racing

El integrante del Consejo de Fútbol del Xeneize disparó contra el arbitraje de Yael Falcón Pérez.

Hoy 16:39

Boca Juniors sufrió su primera derrota en el Torneo Apertura 2025 tras caer 2-0 ante Racing en Avellaneda. Los goles de Luciano Vietto y Maravilla Martínez le dieron el triunfo a la Academia en un partido con varias jugadas polémicas. Tras el encuentro, Raúl Cascini, integrante del Consejo de Fútbol del Xeneize, arremetió contra el arbitraje de Yael Falcón Pérez y lanzó explosivas declaraciones.

“Vos me preguntas de arbitraje, yo creo y veo lo mismo que ustedes. ¿Se acuerdan de la mano de Jonathan Gómez en esta cancha? La vio todo el país. Después el árbitro reconoció que había sido penal”, recordó Cascini, haciendo alusión a un episodio similar en 2022. Además, cuestionó la acción de la mano de Nardoni, revisada en el VAR y no sancionada, y la falta de una expulsión a Martirena por una fuerte entrada sobre Marcelo Saracchi.

“Parece que cada vez que venimos a esta cancha nos roban, la palabra es esa. Debe tener buena relación Racing con la AFA. No sé qué más decirte”, disparó el ex volante central, quien también cuestionó la rigurosidad del VAR con Boca. “Lo que más duele es que cada vez que estamos en la cancha de Boca miran todas las jugadas para ver qué nos anulan. Estamos cansados de todo esto. Tratamos de mantener un perfil bajo, pero esto ya es demasiado”, agregó.

Al referirse al rendimiento del equipo, Cascini reconoció que Boca debe mejorar, pero enfatizó en la desigualdad en el arbitraje. “Futbolísticamente tenemos mucho que mejorar, pero las cosas tienen que ser parejas. Realmente sentimos que hace rato ya no lo son. Treinta partidos sin penales a favor, muchachos. No pedimos nada que no sea justo”, aseguró, haciendo hincapié en un presunto perjuicio constante contra el Xeneize.

Fernando Gago, entrenador de Boca, también cuestionó una acción clave del partido. “El penal no lo vi, pero sí la jugada del lateral. Se hizo 15 metros más adelante de donde salió la pelota. Siempre frenan los laterales para hacerlos donde corresponde, pero esta vez no lo hicieron”, destacó el DT, evitando profundizar en otras polémicas.

La derrota dejó muchas dudas y un clima de enojo en Boca, que ahora buscará recuperar terreno en el Torneo Apertura y dejar atrás una jornada llena de controversias.