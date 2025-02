Buenos Aires: una fuerte tormenta provocó destrozos y dejó a más de 300 mil familias sin luz

En una hora, la temperatura en muchas partes de Buenos Aires bajó casi 10 grados.

Hoy 07:49

Después del calor agobiante que azotó este lunes al Área Metropolitana de Buenos Aires, la jornada de martes arrancó con un fuerte descenso de la temperatura acompañado por un diluvio. La lluvia, acompañada por ráfagas de viento que llegaron hasta 100 km/h en algunas localidades del conurbano, provocó inundaciones, caída de árboles, voladuras de techos y problemas para viajar en tren. Además, a las 7 de la mañana, había más de 300 mil usuarios sin luz.

HACÉ CLICK AQUÍ PARA UNIRTE AL CANAL DE WHATSAPP DE DIARIO PANORAMA Y ESTAR SIEMPRE INFORMADO

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) mantiene para este martes un alerta amarilla por tormentas para la Ciudad, el GBA y todo el norte de la provincia.

Las lluvias golpearon con intensidad en Capital Federal cerca de las 5 de la mañana. El fuerte viento que acompañó a la caída de agua generó además todo tipo de complicaciones. Varios árboles caídos al igual que el tendido eléctrico en algunas zonas, sumado a voladuras de techos.

Ese panorama complicó también el tendido eléctrico en varias zonas de la Ciudad y alrededores. A las 7, había más de 300 mil usuarios sin luz: 228,542 de los afectados correspondían a Edenor y 102.383 a Edesur.

En una hora, la temperatura en muchas partes de Buenos Aires bajó casi 10 grados.

Además, se experimentaba un marcado descenso de la temperatura en relación con la agobiante jornada de lunes, en la cual la sensación térmica a las 13 horas se ubicó en 39,5º en el AMBA. Para las 6 de la mañana, ya la temperatura había bajado casi 10 grados en apenas una hora: pasó de 24,2º a 16,7º.

Alerta amarilla por tormentas para Buenos Aires y otras provincias

“El área será afectada por tormentas aisladas, algunas localmente fuertes. Las mismas estarán acompañadas por abundante caída de agua en cortos períodos, actividad eléctrica, ocasional caída de granizo y ráfagas entre 50 y 80 km/h.Se prevén valores de precipitación acumulada entre 20 y 45 mm, pudiendo ser superados en forma puntual”, indicó el SMN.

La alerta amarilla alcanza también el sur de Entre Ríos, Santa Fe y San Luis, el norte de La Pampa, el oeste de Salta, Catamarca y La Rioja, y una pequeña porción de Tucumán.

Las recomendaciones del SMN para este nivel de alerta son no sacar la basura y retirar objetos que impidan que el agua escurra, evitar actividades al aire libre, no refugiarse cerca de árboles y postes de electricidad que puedan caerse, y no permanecer en playas ríos lagunas o piletas para minimizar el riesgo de ser alcanzados por un rayo, entre otras.

La advertencia, al menos en la ciudad de Buenos Aires, se extenderá hasta la tarde, aunque en horas de la noche, según el pronóstico, seguirán las tormentas, aunque aisladas.

Por su parte, en Santa Cruz, Tierra del Fuego y las Islas Malvinas estaban alcanzados por una alerta amarilla pero por vientos que podrían superar los 95 km/h.