Natalie Portman protagonizará la comedia romántica "Good Sex"

Será la primera película del género para la actriz después de que en 2011 protagonizara junto a Ashton Kutcher "Sin compromiso".

Hoy 08:15

Después de pasar una década en una relación fallida, la exitosa terapeuta de parejas Ally (Portman) cumple 40 años y su mejor amiga la empuja, a patadas y gritos, de nuevo a la desesperanzada escena de citas de Nueva York. Pero la vida de Ally va tomando rumbos opuestos cuando se enamora apasionadamente de un hipster de Brooklyn de unos veinte años, justo cuando comienza una relación prometedora y más convencional con Alan, un exitoso cincuentón de Manhattan.

A medida que una encrucijada romántica se convierte en una crisis de identidad en toda regla, Ally hace malabarismos para mantener separados a estos dos hombres tan diferentes y para darle sentido a sus propios deseos conflictivos... antes de correr el riesgo de perderlos a ambos.

La película será escrita y dirigida por la ganadora del Globo de Oro Lena Dunham ('El libro de Catherine'). Además de liderar el elenco, Portman será productora del film junto a Sophie Mas a través de su sello MountainA y Dunham y Michael Cohen para su compañía de producción Good Thing Going.

Tras participar en la serie limitada de Apple TV+ 'Lady in the Lake', Portman estará próximamente en la película de acción y aventuras de Guy Ritchie, 'Fountain of Youth', donde estará acompañada por John Krasinski y Eiza González.

Natalie Portman