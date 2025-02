Tensión en Diputados: fuerte cruce entre Germán Martínez y Martín Menem

Enojado porque no le cedían la palabra, el presidente del bloque K atacó fuertemente al líder de la Cámara.

Hoy 12:48

Mientras avanza la sesión por ficha limpia se dio un ida y vuelta que elevó el tono del debate entre el jefe de la bancada de Unión por la Patria (UP), Germán Martínez, y el presidente de la Cámara, Martín Menem.

Todo ocurrió cuando el diputado kirchnerista pidió intervenir por fuera del orden y dijo que sus expresiones iban a ser contra Menem. “¿Me da la palabra? Deme la palabra. Es contra usted por lo que acaba de hacer”, indicó Martínez, dirigiéndose al titular del cuerpo.

“No, tiene la palabra la diputada Mónica Litza”, sentenció Menem, mientras se escuchaban gritos. “Tiene la palabra la diputada Mónica Litza. Diputada Litza, por favor”, insistió el riojano.

En eso, Martínez intentaba hablar pero tenía el micrófono apagado. “¿Qué está pasando pre...?”, “presidente”, se escuchaba decir al jefe de UP. “Diputada Litza, por favor, comience”, pidió Menem.

“Cuando uno tiene el desarrollo de una sesión y hay algo que para un bloque va en contra de los privilegios estipulados... nos tiene que dar la palabra. No importa si se generó una mayoría para no poder hablar de nada, está totalmente equivocado, déjeme hacer la cuestión de privilegio”, exclamó el diputado de UP.

“La va a plantear cuando corresponda”, dijo por su parte Menem, a lo que Martínez respondió: “Cuando corresponde es ahora”.

“Muchísimas gracias, diputado”, acotó el presidente de la Cámara, mientras el representante de UP le achacaba: “En el momento en que me lo está negando está yendo en contra de mi privilegio”.

En tanto, Menem indicó: “Hay un orden y la mayoría del pleno, le repito, que es soberano, votó un plan de labor. Como la mitad de este recinto ha votado, no quiera desordenar el debate porque no es momento”.