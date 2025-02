Luis Angulo, antes del duelo con Belgrano: “Me debo a Central Córdoba y voy a defender esta camiseta”

El delantero, con pasado en Talleres, habló del duelo de este sábado ante el Pirata por el Torneo Apertura.

Hoy 16:53

Luis Angulo, delantero de Central Córdoba, se prepara para el partido de este sábado ante Belgrano de Córdoba por la cuarta fecha del Torneo Apertura de la Liga Profesional. En la previa del encuentro, el atacante dejó varias frases destacadas sobre su presente en el Ferroviario y el polémico empate ante Barracas Central en la jornada anterior.

El futbolista valoró la versatilidad del equipo y destacó que el entrenador ha demostrado que el plantel tiene muchas variantes. "Sabemos que han sido muchos partidos seguidos, pero el equipo se ha adaptado. Han ingresado nuevos compañeros, hemos cambiado el sistema y hemos salido adelante", comentó.

Sobre la jugada polémica en donde recibió un golpe y no se cobró el penal ante Barracas Central, Angulo fue contundente: "Eso lo sabemos todos, así que no hay que hablar mucho sobre este tema".

El atacante, que tuvo un paso por Talleres de Córdoba, fue consultado sobre la expectativa de los hinchas para que le marque a Belgrano. "Siempre me mandan mensajes diciéndome que tengo que hacerle un gol a Belgrano y todas esas cosas. Sin embargo, ahora me debo a Central Córdoba. Represento a esta camiseta y voy a defenderla. Me preparo para este partido como uno más, tratando de anotar y de ganar", aseguró.

Angulo también destacó el apoyo de la hinchada santiagueña desde su llegada al club. "Estoy muy agradecido, me trataron de la mejor manera y eso me motiva a hacer las cosas mejor. Quiero retribuir ese cariño con goles y buen rendimiento".

En cuanto a su función dentro del esquema, explicó que el entrenador le da libertad en el ataque: "A veces me pide que juegue por la banda para recibir pases largos, pero también que termine las jugadas de buena manera. Me da libertad para encarar y ser molesto para los defensores, ya sea tirando diagonales o buscando el uno contra uno".

Sobre su estado físico, Angulo aseguró estar en óptimas condiciones: "La preparación fue muy buena. En algunos partidos el técnico me sacó cuando me veía cansado, pero ahora estoy completo para este partido".

Finalmente, valoró la llegada de nuevos refuerzos y el trabajo del entrenador. "Los compañeros que llegaron tienen jerarquía y nos están aportando mucho. Todavía nos falta encontrar mejor posicionamiento, pero con el entrenador que tenemos sabemos que vamos por buen camino. Queremos mantener este buen arranque, sobre todo en casa, porque eso nos da confianza para jugar de visitante y hacer grandes partidos".

Central Córdoba buscará este sábado un triunfo clave ante Belgrano para seguir sumando en el Torneo Apertura.