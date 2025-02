Milei decidió abrir una investigación en la Oficina Anticorrupción por la fallida cripto $LIBRA

Por medio de un comunicado de la Oficina del Presidente, confirmaron que la Oficina de Anticorrupción evaluará las responsabilidades de los funcionarios involucrados, incluido, Javier Milei.

16/02/2025

Después de que el presidente Javier Milei promocionara la criptomoneda $LIBRA por medio de sus redes sociales y se produjera una caída abrupta en los activos, el Gobierno nacional emitió un comunicado en el que confirmó que tanto el jefe de Estado, como el resto del Gabinete que pudiera haber estado involucrado será investigado por la Oficina de Anticorrupción.

“El Presidente Javier Milei ha decidido darle intervención de forma inmediata a la Oficina Anticorrupción (OA) para que determine si existió una conducta impropia por parte de algún miembro del Gobierno Nacional, incluido el propio Presidente”, comunicaron por medio de una publicación oficial desde la cuenta de la Oficina del Presidente de la Nación en X.

Durante la noche del viernes, el presidente de la Nación, Javier Milei, compartir en sus redes sociales una publicación en la que promocionaba el proyecto “Viva la Libertad Project”, cuyo objetivo es financiar pequeñas empresas argentinas a través de la inversión en criptomonedas. En el posteo, Milei destacó que la iniciativa buscaría “fondear a pequeñas empresas y emprendimientos argentinos”, con el fin de “incentivar el crecimiento de la economía argentina”.

“El mundo quiere invertir en Argentina”, escribió Milei, acompañando el mensaje con dos enlaces: uno al sitio web del proyecto y otro con el tag de la criptomoneda $Libra, la cual sería utilizada como medio de inversión. En el sitio oficial de “Viva la Libertad Project” se establece que la propuesta tiene como misión “impulsar la economía Argentina financiando pequeños proyectos y empresas locales”, argumentando que, a pesar del gran talento y potencial emprendedor del país, los recursos para llevar adelante estos proyectos suelen ser limitados.

Sin embargo, horas después del posteo, y tras las repercusiones que generó la publicación, Milei aclaró en sus redes sociales que no tiene ninguna vinculación con el proyecto, que no participó en el desarrollo de la criptomoneda ni en las decisiones relacionadas al mismo. “Luego de indagar sobre las implicancias del proyecto, he decidido no seguir dándole difusión”, manifestó el presidente.

El Viva la Libertad Project, según se detalla en su página web, está destinado a incentivar la inversión en pequeñas empresas argentinas a través de la criptomoneda $Libra. A pesar de la promoción inicial por parte de Milei, el presidente aclaró que la publicación no debe interpretarse como un apoyo formal a la iniciativa, y que su intención era únicamente visibilizar proyectos emprendedores en el país.