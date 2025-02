Zelensky aseguró haber rechaado un acuerdo con EEUU sobre recursos mineros ucranianos

Donald Trump insinuó a principios de este mes que deseaba alcanzar un acuerdo de acceso a los recursos minerales ucranianos como condición para mantener el apoyo estadounidense.

El presidente ucraniano, Volodimir Zelensky, anunció este sábado que bloqueó un acuerdo propuesto por el presidente estadounidense, Donald Trump, para dar acceso a Estados Unidos a los recursos mineros estratégicos, ya que no incluye “garantías de seguridad” para su país.

“No autoricé a los ministros a firmar el acuerdo porque no está listo. En mi opinión, no nos protege”, declaró Zelensky a la prensa durante la Conferencia de Seguridad de Múnich.

El mandatario ucraniano agregó que el acuerdo debe “estar vinculado a garantías de seguridad”.

Donald Trump, que lleva tiempo criticando el envío de ayuda estadounidense a Ucrania desde el inicio de la guerra con Rusia, insinuó a principios de este mes que deseaba alcanzar un acuerdo de acceso a los recursos minerales ucranianos como condición para mantener el apoyo estadounidense.

El secretario de Estado estadounidense, Marco Rubio, declaró el jueves que espera alcanzar un acuerdo sobre los minerales ucranianos que permitiría “reembolsar” parcialmente la ayuda a Kiev.

“Parte de ese dinero se destinará a reembolsar al contribuyente estadounidense los miles de millones de dólares que se han gastado allí”, indicó al día siguiente de que Trump lanzara conversaciones con su homólogo ruso, Vladimir Putin, para poner fin al conflicto.

Otra parte “se reinvertirá de nuevo en Ucrania para reconstruir” el país, precisó Rubio.

El G7 reiteró su “inquebrantable apoyo” a Ucrania

En otro orden, el G7 reafirmó “su inquebrantable apoyo a Ucrania en la defensa de su libertad, soberanía, independencia e integridad territorial” y amenazó con imponer nuevas sanciones a Rusia si no negocia “de buena fe”, en el comunicado final emitido por sus ministros de Exteriores este sábado en Múnich, en el marco de la Conferencia de Seguridad celebrada en esa ciudad alemana.

Los jefes de las diplomacias de Alemania, Canadá, Estados Unidos, Francia, Italia, Japón y Reino Unido y la Alta Representante de la Unión Europea (UE) “debatieron la devastadora guerra de Rusia en Ucrania” y “subrayaron su compromiso de trabajar juntos para ayudar a lograr una paz duradera y una Ucrania fuerte y próspera”.

También “reiteraron la necesidad de desarrollar sólidas garantías de seguridad para asegurar que no se reanude la guerra”, se indica en el documento.

Los ministros “acogieron con satisfacción su conversación de hoy con Andrii Sybiha, ministro de Asuntos Exteriores de Ucrania” y “recordaron la importante contribución del G7 para poner fin a la guerra en Ucrania”.

“Incluso a través de medidas en el marco de la Declaración Conjunta de Apoyo a Ucrania del G7, con el apoyo financiero a Ucrania mediante el uso de ingresos extraordinarios de activos soberanos rusos, imponiendo costos adicionales a Rusia si no negocia de buena fe, con límites a los precios del petróleo y el gas, y haciendo más efectivas las sanciones contra Rusia”, agrega el comunicado.

Y añaden que “cualquier sanción adicional después de febrero debe estar vinculada a que la Federación Rusa haga esfuerzos genuinos y de buena fe para poner fin de forma duradera a la guerra contra Ucrania, lo que proporcionará a Ucrania seguridad y estabilidad a largo plazo como país soberano e independiente”.

Sybiha, por su parte, aseguró que “Putin debe enfrentarse a una presión económica y militar más fuerte para verse obligado a poner fin a la guerra”.

“Necesitamos garantías de seguridad fiables con Estados Unidos a bordo para avanzar hacia una paz justa y duradera”, dijo en sus redes sociales, en las que añadió: “Mi mensaje: la debilidad es demasiado cara”.