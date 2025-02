“¡Miren qué cinturita!”: Mirtha Legrand deslumbró con un look espectacular en su regreso a Mar del Plata

La diva comenzó su temporada 57 desde la ciudad balnearia, eligiendo un atuendo único para su esperado debut en Mar del Plata.

Hoy 08:49

Era el deseo de Mirtha Legrand regresar con su programa a Mar del Plata y su sueño se cumplió este sábado cuando la diva le dio arranque a su nueva temporada desde esa ciudad. Como no podía ser de otra forma, el look que eligió para su debut fue muy especial.

HACÉ CLICK AQUÍ PARA UNIRTE AL CANAL DE WHATSAPP DE DIARIO PANORAMA Y ESTAR SIEMPRE INFORMADO

“Estoy muy, muy feliz de empezar la temporada 57 desde Mar del Plata en el Costa Galana. Muchas gracias chicos por los aplausos. Estoy feliz de estar acá. Espero que nos vaya muy bien. Hacemos este programa de hoy, hacemos el próximo y después ya nos vamos a Buenos Aires”, comenzó diciendo, en La Noche de Mirtha.

“Miren qué bonito lo que tengo hoy. Es una blusa blanca y negra con polleras de shantung. Y miren qué cinturita. ¡Qué cintura! Yo me lo digo todo“, comentó, con gracia. “Es de Iara este equipo tan bonito. Es precioso”, destacó, mientras lucía sus anillos y aros.

“Estoy muy contenta de estar en este hotel que es una maravilla. El público me ha recibido maravillosamente bien. Cuando salgo por la calle, los homenajes que me hacen en los teatros”, contó la diva. “El otro día me pusieron un sillón en la calle, cortaron la calle con unas bailarinas y bailarines que bailaban y me tiraban pétalos mientras bailaban tango. Una maravilla. Lo organizó el señor Aldo Funes, el empresario”, destacó.

Para el debut de 2025 la conductora recibió en su mesa a Florencia Peña y el Puma Goity, L-Gante y Nicolás Scarpino. Mientras que Juana Viale, su nieta.