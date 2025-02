Las fotos del encuentro entre Wanda Nara, L-Gante y Mirtha Legrand en Mar del Plata

La diva recibió al cumbiero en su primera "mesaza" del año, mientras Wanda Nara acompañó a su novio en el esperado encuentro.

Hoy 09:01

Wanda Nara y L-Gante tuvieron un encuentro con Mirtha Legrand en Mar del Plata. El cumbiero es uno de los invitados a la primera “mesaza” para el histórico ciclo 2025 de la conductora, quien regresa este sábado 15 de febrero con La Noche de Mirtha (El Trece).

Este viernes al mediodía se grabó el envío en el que el cantante compartió mesa con los actores Gabriel Puma Goity, Nicolás Scarpino y Florencia Peña. Sin embargo, Wanda decidió acompañar a su novio y siguió la grabación del programa detrás de escena, en compañía de Nacho y Juana Viale.

Según revelaron los testigos del encuentro a Teleshow, Mirtha conversó un rato largo con la pareja después de la grabación y hasta les dio algunos consejos debido a la alta exposición que están teniendo por esta temporada.

Con motivo del Día de los Enamorados, Wanda le dedicó un sentido posteo a L-Gante. “Alguien que solo tenga sentimientos buenos es alguien que quiero siempre a mi lado”, comenzó expresando en el posteo que subió al feed de su Instagram, en una publicación cargada de fotos y videos.

“Cada vez que me aconsejás, lo hacés con los mejores valores que una persona puede tener. Agarraste mis pedacitos y, como podías, sin hablarme de lo que estaba viviendo, me hiciste olvidar muchas veces lo que estaba pasando en mí. Sin darme cuenta, me diste el valor de estar sin maquillaje y así y todo sentirme la más hermosa de todas. Porque me recordás y me decís todo el tiempo que soy linda. Vos me ves una perfección que no me veo, pero da seguridad”, agregó con ternura.

“Nunca nadie se había fijado en mis ojos, en mis pecas… Nunca había estado tanto tiempo sin maquillarme, solo poniéndome un gloss que me sacás de los besos que me das. Sos la persona más generosa y atenta con los suyos que jamás conocí, y me da orgullo. Aprendo de vos a gastar los ahorros en un viaje con amigos, porque para vos esa es la mejor manera de gastar el dinero. A viajar en motorhome para que todos entren y dejar el avión privado para que el viaje sea más largo y divertido. Me enseñás que quizás darle un poco de dinero a la gente que pide en la calle, les cambia el día. Me enseñás que una mamá feliz baila y juega con más ganas con sus hijas”, prosiguió, romántica.

“Me enseñaste que la lealtad vale más que el dinero, me enseñaste a vivir el presente, a destapar las botellas que guardaba para una ocasión especial, por festejar el presente”, continuó Nara.

“Lo que dejamos atrás, pero no olvidamos, porque cada día que te necesité, estuviste como el amigo incondicional que fuiste conmigo, porque volví a sentarme en la vereda. Sos el novio más atento, hermoso y tierno que podía imaginar. Te amo. Porque me duele la cara de reírme, de cantar juntos, de los besos que me das y te doy, porque en esta y en otras vidas quisiera volver a vivir nuestra historia de amor”, cerró Wanda.

Un día antes, la pareja lanzó su primera colaboración musical en conjunto y, acorde al concepto con el que construyen su relación, lo hicieron en un evento del que todavía se habla y se seguirá hablando. “Amor verdadero remix”, el single en cuestión, es una reversión del tema que la mediática le dedicó a su ex, Mauro Icardi, quien había protagonizado el clip. Ahora, a dúo con el referente de la cumbia 420, le da un nuevo giro a la canción, en sintonía con su actual situación sentimental.

El lanzamiento tuvo lugar en la costanera, a metros del río y en torno a uno de los míticos carritos que pueblan la zona. Así, entre choripanes, sánguches y bebidas varias, la empresaria y el músico recibieron el calor de sus fans y la visita de su grupo más íntimo. Estuvieron Nora Colosimo, madre de Wanda con su pareja Rafael Stancanelli, y también Claudia Valenzuela, la mamá de Elián. Las postales muestran la buena onda existente entre las consuegras, que charlaron animadamente entre ellas y también con los verdaderos protagonistas de la velada.