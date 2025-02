Convivir con Asperger: "Es una condición, no una enfermedad"

En el Día Internacional del Síndrome de Asperger, Santiago Barraza compartió su experiencia y pide mayor difusión, conciencia y conocimiento sobre la condición para una mejor integración social.

Hoy 15:25

En el marco del Día Internacional del Síndrome de Asperger, Santiago Barraza, quien fue diagnosticado con esta condición a los 12 años y hoy tiene 30, se mostró dispuesto a compartir su experiencia en Noticiero 7, para concienciar sobre una realidad que en muchas ocasiones, aún se desconoce.

“El síndrome de Asperger es una condición, no es una enfermedad”, expresó Barraza, al comenzar la charla, destacando lo importante que es para la sociedad comprender que esta condición no es un trastorno de carácter negativo, sino una forma diferente de interactuar con el mundo.

Santiago explicó cómo logró desenvolverse en la vida adulta, a pesar de las dificultades iniciales: “Sí, trabajo como masajista y llevo desde el año 2018 trabajando en el municipal. En ese tiempo trabajé como profesor de natación”, comentó.

“Bueno, casi toda la vida que estuve así, no fue fácil. Como le dije a algunos periodistas o a algunas personas, no es que la gente no se adapta a mí, yo no me adapto a la gente”, confesó, haciendo referencia a las dificultades que enfrentó para ser comprendido y aceptado.

En este sentido, Barraza destacó la falta de difusión y conciencia sobre el síndrome de Asperger, especialmente en Santiago del Estero, su ciudad natal. “Es muy difícil convivir en esta sociedad, es muy nuevo el tema. Falta difusión, un poco de conciencia y de conocimiento”, expresó.

Además, señaló cómo esta falta de conocimiento impacta en la vida de los niños y jóvenes con Asperger. “Hay padres que, por ejemplo, no tienen a sus hijos o algunos profesores que no tienen a sus alumnos con esta condición y les resulta difícil entender al alumno o al hijo. No saben de eso y hacen cualquier cosa, como hacerlos sentar de otro lado o aislarlos un poco”, explicó.

Sin embargo, señaló los avances que logró a lo largo de los años. “Yo ahora, con 30 años, puedo decir que he mejorado bastante en el tema de focalizarme más cuando estoy en clase”, mencionó.

Santiago también compartió una reflexión importante sobre la falta de apoyo profesional a lo largo de su vida: “Nunca tuve acompañamiento profesional. Mi voluntad y mi motivación surgieron dentro de mí”, expresó con orgullo.

En esta fecha tan significativa, Barraza dejó un mensaje para la comunidad: “Yo digo que todos los padres siempre deben escuchar a sus hijos. Primero y sobre todo, no hay un manual para ser padres y un manual para ser hijo. Pero no está de más saber un poco de información para que seamos una buena sociedad, para que sepamos manejarnos bien, porque todos somos distintos, tenemos diferentes realidades y no estaría de más aprender un poco más”.

Finalmente, el joven anticipó a los televidentes un emocionante proyecto personal. “El 6 de marzo, a las 19:30 en Bellas Alas, se va a hacer la presentación de mi libro”, reveló, invitando a todos a acompañarlo en este importante momento en su vida.