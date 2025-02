Ayuno intermitente: mitos, beneficios y riesgos según la ciencia

El ayuno es una estrategia alimentaria con evidencia científica sobre sus beneficios, pero su implementación debe realizarse con supervisión profesional.

Hoy 11:08

El ayuno intermitente se convirtió en una de las estrategias alimentarias más estudiadas en los últimos años.

Desde la antigüedad, el ser humano atravesó períodos de alimentación y ayuno. Sin embargo, en la actualidad, la disponibilidad de alimentos y los cambios en el estilo de vida han modificado los hábitos de consumo. En este contexto, el ayuno intermitente ganó popularidad como una herramienta para mejorar la salud metabólica y controlar el peso.

El ayuno intermitente no es una dieta en sí misma, sino un patrón de alimentación que alterna períodos de ingesta y ayuno. Según un estudio publicado en el Journal of the American Medical Association (JAMA), las formas más comunes incluyen:

Método 16:8. Se ayuna durante 16 horas y se come en una ventana de 8 horas.

Ayuno en días alternos. Se come con normalidad un día y se restringe la ingesta al siguiente.

Dieta 5:2. Se come con normalidad cinco días a la semana y se reduce drásticamente la ingesta calórica en dos días no consecutivos.

Los estudios científicos indican que el ayuno intermitente activa mecanismos celulares que promueven la autofagia, un proceso de limpieza celular que ayuda a reparar tejidos y eliminar desechos metabólicos.

Según JAMA, el ayuno intermitente puede aportar múltiples beneficios para la salud:

Mejora la sensibilidad a la insulina. Ayuda a regular los niveles de glucosa en sangre, reduciendo el riesgo de diabetes tipo 2.

Favorece la pérdida de peso. La reducción de la ingesta calórica y los cambios metabólicos contribuyen a la pérdida de grasa corporal.

Promueve la salud cerebral. Algunos estudios sugieren que el ayuno puede estimular la producción de factores neurotróficos, protegiendo las neuronas.

Reduce la inflamación. Se observó una disminución de marcadores inflamatorios, lo que podría reducir el riesgo de enfermedades crónicas.

Aunque el ayuno intermitente puede ser seguro para muchas personas, JAMA advierte que no es recomendable para todos.

Entre los posibles efectos adversos se encuentran:

Fatiga y dificultad para concentrarse en las primeras semanas de adaptación.

Pérdida de masa muscular si no se combinan estrategias adecuadas de nutrición y ejercicio.

Alteraciones hormonales, especialmente en mujeres, si se prolonga sin control médico.

Riesgo de atracones, ya que algunas personas pueden compensar el ayuno con una ingesta excesiva de alimentos poco saludables.